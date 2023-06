Nastri d'Argento Grandi Serie 2023: i vincitori, da Esterno Notte a Mare Fuori, da La legge di Lidia Poët a Circeo

News Serie TV

Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso noti i destinatari dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, che saranno consegnati sabato 17 giugno a Napoli. Trionfano Esterno Notte e Mare Fuori, ma non solo.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici italiani annuncia i vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, in attesa del blue carpet e della cerimonia di premiazione che si svolgerà nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli sabato 17 giugno.

La Miglior Serie Tv del 2023 è Esterno Notte di Marco Bellocchio, che si aggiudica anche il Nastro per il miglior attore protagonista (Fabrizio Gifuni) e la migliore attrice protagonista (Margherita Buy). Migliori attori non protagonisti sono invece Valentina Bellè per The Good Mothers e Andrea Pennacchi per Tutto chiede salvezza. Tra le altre serie premiate, divise nelle categorie Dramedy, Crime, Docuserie, Commedia e film TV, segnaliamo Prisma, La legge di Lidia Poët, Circeo, Call My Agent - Italia e Filumena Marturano.

Il SNGCI ha deciso di assegnare anche una serie di premi speciali. Vince un Nastro d'Argento Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa (di Roberto Andò). Nastri Speciali andranno a Francesca Comencini, per la direzione artistica di Django, e a Paolo Sorrentino, guest star della miglior serie comica Call my agent - Italia. C'è anche un riconoscimento speciale per festeggiare i primi 30 anni di successi di Lux Vide (guidata da Matilde e Luca Bernabei).

Infine vogliamo ricordare il già noto Nastro d’Argento Grandi Serie a Mare Fuori quale Serie dell'Anno e il Nastro della legalità-Serie a Tutto per mio figlio di Umberto Marino.

Ammontano a una trentina le serie prese in considerazione quest'anno. La selezione dei Giornalisti Cinematografici, ha esaminato i titoli della stagione 2022-23 andati in onda dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023.

Nastri d'Argento 2023 Grandi Serie: tutti i vincitori

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Nastri d'Argento 2023 Grandi Serie:

Serie dell'Anno

Mare Fuori - stagione 3 (Ivan Silvestrini)

Migliore Serie

Esterno Notte (Marco Bellocchio)

Miglior Serie Crime

La legge di Lidia Poët (Matteo Rovere)

Miglior Serie Dramedy

Prisma (Ludovico Bessegato)

Miglior Serie Commedia

Call my Agent - Italia (Luca Ribuoli)

Docuserie

Circeo (Andrea Molaioli)

Miglior Film TV

Filumena Marturano (Francesco Amato)

Attrice Protagonista

Margherita Buy (Esterno notte)

Attore Protagonista

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Attrice Non Protagonista

Valentina Bellè (The good mothers)

Attore Non Protagonista

Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza)

Premi Speciali

Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa (Roberto Andò)

Francesca Comencini

Per la direzione artistica di Django

Paolo Sorrentino

Guest star in Call my agent - Italia (Luca Ribuoli)

Nastro della Legalità - Serie

Tutto per mio figlio (Umberto Marino)

Lux Vide

Per i primi 30 anni di successi