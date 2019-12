Infinity, le Serie TV in streaming a dicembre 2019: Dai romanzi di J. K. Rowling, il crime drama Strike

News Serie TV

Inoltre, proseguono con le nuove stagioni Claws, Mr. Robot e The 100.

Strike, crime drama basato sui romanzi di J. K. Rowling incentrati sull'investigatore privato Cormoran Strike, è la novità che il servizio di video in streaming Infinity propone agli appassionati di serie tv a dicembre. Stiamo parlando di un grande successo della tv britannica. Seguita in patria da oltre 7 milioni di spettatori, la serie porta sullo schermo le vicende narrate dall'autrice di Harry Potter negli attuali quattro volumi della saga, primo dei quali Il richiamo del cuculo. Tom Burke, già visto in The Musketeers, interpreta il protagonista: un corpulento veterano dell'Afghanistan la cui eccezionale capacità di analisi e grande intuito lo hanno trasformato in un investigatore infallibile che lavora in un minuscolo ufficio in Denmark Street, a Londra. Segnato gravemente dalla guerra ma anche da un passato familiare non facile e da una storia d'amore finita malamente, Stike è aiutato nelle indagini dalla sua giovane assistente, Robin Ellacott (Holliday Grainger, Patrick Melrose). Il loro primo caso riguarda la modella Lula Landry, precipitata dal balcone del suo lussuoso attico a Mayfair. Ma il fratello non crede alla storia del suicidio e chiede a Strike di fare chiarezza. In attesa di conoscere la verità e scoprire se il protagonista riuscirà grazie a quest'incarico a risollevare almeno in parte la sua situazione disperata, ecco tutte le altre serie tv in arrivo su Infinity nelle prossime settimane:

PRIME VISIONI (Episodio settimanale)

3/12 - Strike, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/12 - Chicago Med, Stagione 4

4/12 - American Woman, Stagione 1

7/12 - Whiskey Cavalier, Stagione 1

11/12 - The Flash, Stagione 5

19/12 - Superstore, Stagione 4

23/12 - The Goldbergs, Stagione 6

29/12 - Will & Grace, Stagione 2

PROSEGUONO

- Claws, Stagione 3 (ogni giovedì)

- iZombie, Stagione 5 (ogni martedì)

- Krypton, Stagione 2 (ogni giovedì)

- Mr. Robot, Stagione 4 (ogni mercoledì)

- The 100, Stagione 6 (ogni venerdì)