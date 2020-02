Hunters di Amazon Prime Video: Ci sarà una seconda stagione?

News Serie TV

Tutto quello che sappiamo al momento sulla seconda stagione della serie tv con Al Pacino.

Hunters, la nuova serie tv di Amazon Prime Video che segue un eccentrico gruppo di cacciatori di nazisti nell'America degli anni '70, è stata il caso televisivo della settimana. Si è discusso della narrazione incredibilmente violenta, del fantasticare per taluni inopportuno sulla tragedia dell'Olocausto, della questione morale al suo centro e del motivo per cui l'ideatore David Weil abbia adottato i codici fumettistici per applicare il tema della giustizia alla disumana ingiustizia subita dal popolo ebraico. Nel bene e nel male, tra lo sgomento e una comicità solo in apparenza sconveniente, la serie tv con Al Pacino e Logan Lerman ha interessato e appassionato il pubblico, complice anche l'enorme campagna pubblicitaria messa in piedi da Amazon. I clamorosi colpi di scena nell'ultimo dei 10 episodi disponibili in streaming hanno poi portano molti a chiedersi se le storie di Jonah Heidelbaum continueranno in una seconda stagione.



Hunters - Trailer ITA: Hunters: Il Trailer Italiano Ufficiale - HD

Hunters: La stagione 2 si farà?

Le sorti di Hunters sono al momento incerte. Amazon non ha ancora rinnovato la serie per una seconda stagione. Senza numeri alla mano, risulta difficile fare un pronostico. Il fatto che la storia di Weil abbia diviso tanto il pubblico quanto la critica potrebbe essere deleterio a un'eventuale trattativa, ma immaginiamo che una reazione di questo tipo fosse ampiamente prevista. E forse anche cercata. La massiccia campagna promozionale, fatta di spot in tv e manifesti a tappeto nelle grandi città, anche qui in Italia, dove un'attenzione simile raramente viene data persino a un film, fanno pensare che il numero di spettatori coinvolti potrebbe essere stato tale da giustificare un nuovo investimento. Solitamente, in questo Amazon è alquanto solerte, quindi è probabile che una risposta arriverà in tempi brevi.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione [SPOILER]

Rispondere alla domanda se Hunters meriti una seconda stagione è più facile. L'ultimo episodio del ciclo inaugurale - se non lo avete ancora visto, attenzione alle anticipazioni - fa una buona semina con le rivelazioni shock che il misterioso Colonnello, in realtà Eva Braun, è vivo e vegeto, così come sembra esserlo Adolf Hitler, e Meyer Offerman, il mentore di Jonah e il leader dei Cacciatori, un traditore. Prima di essere ucciso dal ragazzo, il personaggio di Pacino si è rivelato come Il Lupo, lo spietato nazista che aveva ossessionato sua nonna Ruth e il vero Offerman per anni. Alla luce di questo, un ritorno dell'attore nella seconda stagione sembrerebbe improbabile, se non via flashback. Inoltre, quale peso avrà un simile sviluppo sulla tenuta del gruppo? Il rapimento di Joe (Louis Ozawa Changchien), che gli altri pensano sia stato un addio, e i sospetti sulla lealtà di Sorella Harriet (Kate Mulvany) suggeriscono che almeno inizialmente la divisione regnerà sovrana.

Riferendosi proprio al personaggio di Joe, la produttrice esecutiva e co-showrunner Nikki Toscano ha dichiarato a Refinery 29 che un'eventuale seconda stagione avrà a che fare molto con "la ricerca dell'anima. Da cosa è motivato e come i nazisti riusciranno a usarlo come strumento per la distruzione?". Inoltre, alla domanda se le prossime stagioni di Hunters potrebbero spingersi oltre gli anni '70, fino a raggiungere i giorni nostri, Weil ha risposto a Digital Spy: "Niente ci spaventa. Se Amazon ci darà questa possibilità in futuro, sarebbe una cosa molto interessante da fare".