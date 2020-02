Hunters: David Weil racconta come la sua storia personale lo ha ispirato per la serie di Amazon

News Serie TV

Disponibile in streaming, il drama segue un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York degli anni '70.

Nonostante l'età potrebbe suggerire il contrario, David Weil non è estraneo al dramma della Shoah. E non nella misura in cui lo siamo un po' tutti. L'ideatore di Hunters aveva 6 anni quando lui e i suoi fratelli si radunarono attorno alla nonna, sopravvissuta all'Olocausto, per ascoltare le sue terribili storie. Era la prima volta che sentiva parlare dei nazisti e della Seconda Guerra Mondiale. "Fu una cosa molto strana e assordante per un bambino", ha raccontato a Entertainment Weekly. Così, le elaborò nell'unico modo in cui poteva: "Le immaginai come storie di fumetti, storie sul bene contro il male, e quella diventò la lente attraverso la quale vidi l'Olocausto".

Un approccio che ritroviamo oggi in Hunters, la nuova serie di Amazon Prime Video che segue un eclettico gruppo di cacciatori di nazisti nella New York City degli anni '70. Ovvero, la storia di un gruppo di giustizieri con un quartier generale segreto che combatte i cattivi con le sole proprie forze, spesso ricorrendo alla violenza. Personaggi che, proprio come i supereroi, si muovono lungo una linea sfocata tra giusto e sbagliato. "Non è una storia che vive tra il bianco e il nero, ma nel grigio e in quella moralità fosca", ha spiegato Weil. "Se cacciamo questi mostri, rischiamo di diventare come loro?".

Creare una serie come Hunters è stata una "mossa rischiosa", Weil lo ha riconosciuto. Affronta tematiche che inquietano le persone e lo fa in modo spregiudicato. Questo è in parte anche il motivo per cui per lui e il resto del team (incluso il produttore esecutivo Jordan Peele) era fondamentale mantenere nella serie un elemento di leggerezza che controbilanciasse la serietà di certi argomenti. La produttrice esecutiva e co-showrunner Nikki Toscano ha aggiunto: "La comicità è piuttosto prevalente, e abbiamo potuto davvero spingerci oltre i limiti con molti di questi personaggi perché provengono tutti da ambienti molto diversi. Tutti sono stati discriminati in qualche modo, e ho adorato quest'idea di loro che cercano insieme di riprendere il potere".