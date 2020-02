Hunters: Il trailer italiano della serie tv di Amazon con Al Pacino

News Serie TV

Appuntamento su Amazon Prime Video venerdì 21 febbraio con gli episodi della prima stagione.

Manca pochissimo al debutto su Amazon Prime Video della nuova serie originale Hunters, che già sta facendo discutere per il modo quanto meno insolito in cui prende la drammatica e delicata questione della persecuzione degli ebrei da parte delle autorità della Germania nazista per raccontare una storia di brutale vendetta ambientata nell'America degli anni ’70. Disponibile in streaming da venerdì 21 febbraio con i dieci episodi della prima stagione, il drama si mostra in un trailer italiano che, oltre a riassumerne perfettamente la trama, torna a mostrare i protagonisti Al Pacino e Logan Lerman unire le forze contro la terribile minaccia di un Quarto Reich.





In Hunters, la giovane star di Percy Jackson interpreta un 19enne brillante ma senza uno scopo la cui vita è sconvolta dall'assassinio della nonna, una sopravvissuta dell'Olocausto, in circostanze poco chiare. Jonah scopre ben presto che la donna era insieme al caustico Meyer Hoffman (Pacino) una cacciatrice di nazisti, che in gran numero si stanno riorganizzando segretamente in America. Unitosi all'eclettico gruppo di quest'ultimo, i Cacciatori portano avanti una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida. Nel frattempo, le loro azioni - o così sembrerebbe, almeno - attirano l'attenzione di una detective dell’FBI (Jerrika Hinton, Grey's Anatomy), qualcuno che non tarda a mettere in guardia Jonah dalle sue ultime scelte di vita.

Il resto del cast include tra gli altri Kate Mulvany nei panni di un'agente dell'MI6 diventata suora, il veterano di How I Met Your Mother Josh Radnor in quelli di un buffo mago dei travestimenti e la nominata all'Oscar Lena Olin (Nemici, una storia d'amore) del Colonnello, la misteriosa figura dietro la cospirazione nazista. David Weil ne è l'ideatore e con Nikki Toscano (Revenge) lo showrunner. Il team di produzione include invece il premio Oscar Jordan Peele (Scappa: Get Out).