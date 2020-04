HBO Max ordina Duster e Justice League Dark di J.J. Abrams

News Serie TV

Le due serie si aggiungono a Overlook, spin-off del romanzo horror Shining.

Non solo Overlook, lo spin-off di Shining ambientato nell'omonimo hotel del celebre romanzo di Stephen King. HBO Max, nuovo servizio di video in streaming al via negli Stati Uniti il prossimo mese, ha ordinato a J.J. Abrams (Lost, Westworld) e alla sua Bad Robot anche la produzione di una prima stagione di Duster, da lui stesso creata, e di Justice League Dark, incentrata sull'omonimo gruppo di supereroi della DC Comics.

I primi dettagli di Duster e Justice League Dark

Per Abrams questi sono i primi progetti per HBO Max dopo l'accordo di collaborazione pluriennale firmato lo scorso autunno con WarnerMedia. Duster, da lui scritta con LaToya Morgan (The Walking Dead), racconta una storia ambientata nel sud-ovest degli anni '70, concentrandosi su un coraggioso autista specializzato in fughe al soldo di una crescente organizzazione criminale. Vicende le sue che si fanno selvaggiamente, stupidamente e pericolosamente spaventose.

Si sa meno invece di Justice League Dark, che per HBO Max va ad aggiungersi alla precedentemente annunciata serie tv di Greg Berlanti (The Flash, Titans) incentrata sui personaggi di Lanterna Verde. Un ramo della Justice League dedicato alla gestione delle minacce mistiche e soprannaturali, nei fumetti il super gruppo ha coinvolto nomi celebri dell'Universo DC come John Constantine, Zatanna, Wonder Woman e Swamp Thing, quest'ultimo protagonista di recente di una serie di DC Universe a lui dedicata cancellata dopo una sola stagione.

"Che inizio straordinario per la nostra collaborazione con il team follemente fantasioso della Bad Robot guidato da J.J. e Katie [McGrath]", ha commentato il capo dei contenuti di HBO Max Kevin Reilly in un comunicato. "Cosa potrebbe esserci di meglio di un'idea originale di J.J. e del fatto che Warner Bros. abbia dato loro la libertà di esplorare le iconiche proprietà di Stephen King e della DC per offrire una programmazione di tendenza su HBO Max".