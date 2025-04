Riprese iniziate a Londra del nuovo misterioso film di J.J. Abrams: le prime foto dal set

News Cinema

J.J. Abrams torna al cinema con un film di cui si sa poco o niente, tranne il cast e forse il titolo. Le prime foto dal set londinese dove le riprese sono appena iniziate.

Era dal 2019, anno di uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che J.J. Abrams non tornava dietro la macchina da presa per dirigere un film. Chi ama il suo cinema sarà contento di sapere che sono da poco iniziate a Londra le riprese del suo nuovo e finora misterioso film, che potrebbe chiamarsi Acorns (ghiande). Sono infatti trapelate sui social le prime foto che lo vedono sul set col protagonista Glen Powell, che potete vedere qua sotto. Vediamo di riassumere qua quel poco che si sa sul film, di cui se non altro è noto il cast.

Si intitola (forse) Acorns il nuovo film di J.J Abrams: cosa si sa in proposito

Del supposto Acorns, dicevamo, si sa poco o nulla, forse perché Abrams tiene molto a questo suo ritorno al cinema e non vuole spoiler. Si conosce comunque il cast, che oltre a Glen Powell comprende l'ormai onnipresente Jenna Ortega, Emma Mackey e Samuel L. Jackson. Powell ha terminato le riprese dell'adattamento kinghiano The Running Man, diretto da Edgar Wright. Il nuovo film di Abrams è targato Warner Bros. e, contrariamente alle voci che si erano diffuse inizialmente, non avrebbe niente a che fare coi viaggi nel tempo. Di più al momento non sappiamo dirvi, ma è consolante, in un periodo in cui si sa tutto di un film ancora prima di vederlo, che Abrams non abbia fatto trapelare nulla, anche se sicuramente arriveranno presto altre foto social rubate al set e, confidiamo, anche notizie più certe.

