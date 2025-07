Hot Wheels, il regista di Wicked John M. Chu dirigerà il live-action targato Warner Bros.!

News Cinema

Mattel Studios punta a portare i suoi iconici giocattoli sul grande schermo e, con Warner Bros. Pictures, annuncia un live-action dedicato alle Hot Wheels. Dietro alla macchina da presa ci sarà Jon M. Chu, regista di Wicked.

Ruggiscano i motori! Dopo il monumentale successo di Barbie, Mattel porterà sul grande schermo un'altra delle sue iconiche linee di giocattoli, come annunciato da Warner Bros. Pictures. Un film live-action di Hot Wheels è ufficialmente in produzione e Jon M. Chu, acclamato regista di Wicked, si occuperà della regia.

A produrre, la Bad Robot Productions di J.J. Abrams e la Electric Somewhere di Chu, mentre Juel Taylor e Tony Rettenmaier firmeranno la sceneggiatura. Il duo ha lavorato a Creed II del 2018 e a Hanno clonato Tyrone, del 2023, di cui Taylor era anche regista. Nel comunicato stampa che annuncia il film, Chu afferma che Hot Wheels, che porterà sul grande schermo gli sfreccianti modellini di automobili, "non è mai stata solo una questione di velocità: è una questione di immaginazione, connessione e brivido del gioco".

Portare quello spirito sul grande schermo è un'opportunità incredibile. Sono entusiasta di collaborare con Mattel Studios, Warner Bros. Pictures e Bad Robot per creare un'avventura che renda omaggio alla tradizione di Hot Wheels, portandola in un mondo completamente nuovo. Al momento, tutto tace per quanto riguarda la trama del film e anche la data di uscita.

Robbie Brenner, presidente e responsabile dei contenuti di Mattel Studios, ha confermato che Jon M.Chu è il narratore ideale per dare vita a Hot Wheels. "I suoi film sono spettacoli visivi, vere delizie per gli occhi - ha affermato - ma ciò che li distingue è il modo in cui intreccia narrazioni indimenticabili all'interno di quelle splendide inquadrature. [...] Questo team è in una posizione unica per catturare il cuore, l'adrenalina e lo spirito di Hot Wheels, un marchio leader nella cultura automobilistica".

Jon M. Chu: da Britney Spears a Wicked, l'agenda fittissima del regista

Hot Wheels non è l'unico film cui Abrams e John M. Chu stanno lavorando insieme. Il regista di Cloverfield produce con la sua Bad Robot (insieme a Gregg Taylor e Dr. Seuss Enterprises) anche l'adattamento cinematografico del libro Oh, the Places You'll Go! del Dr. Seuss. Sarà il primo film d'animazione di Chu. Quest'ultimo sta lavorando anche all'adattamento del libro di memorie di Britney Spears, The Woman in Me, e si sta preparando per l'uscita di Wicked: Parte 2, seconda parte del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande, previsto in sala il 21 novembre 2025.

Nel frattempo, Mattel Studios ha in lavorazione altri due adattamenti live-action: Masters of the Universe e Matchbox, entrambi in arrivo nel 2026.