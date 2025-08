Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2025

News Serie TV

Dal drama sci-fi Alien: Pianeta Terra alla miniserie true crime The Twisted Tale of Amanda Knox, ecco tutte le Serie TV in uscita ad agosto sul servizio streaming Disney+.

Agosto è un buon momento per concedersi una pausa, rilassarsi e lasciarsi catturare da una buona storia. Che arrivi da un futuro lontano o dal passato recente, ogni vostra curiosità sarà appagata. L'offerta di Disney+ si arricchisce infatti di Alien: Pianeta Terra, nuova diramazione del celebre franchise horror fantascientifico, e The Twisted Tale of Amanda Knox, miniserie true crime incentrata su uno dei casi di cronaca nera più controversi e dibattuti degli ultimi anni, il delitto di Perugia. La prima, creata dallo stesso Noah Hawley di Fargo, racconta una storia ambientata due anni prima degli eventi di Alien. Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. La seconda ripercorre la storia di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e del suo percorso per conquistare la libertà.

Nuovo Trailer ITA: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della Serie Disney+ - HD

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Disney+ - HD

Dall'universo Marvel arriva Eyes of Wakanda, una nuova serie animata sulle imprese dei coraggiosi War Dog wakandiani, membri dell'organizzazione segreta Hatut Zeraze, nel corso della storia. In quest'avventura, dovranno portare a termine missioni pericolose per recuperare i manufatti in Vibranio sperduti nel mondo. Ambientato 15 anni dopo il punto in cui si era conclusa inizialmente la storia nel 2010, il revival di King of the Hill svela come la famiglia Hill se la sta passando dopo tutto questo tempo. Hank e Peggy tornano in una Arlen cambiata, ritrovando i loro vecchi amici, mentre il figlio Bobby affronta l'età adulta come chef a Dallas, godendosi i suoi vent'anni insieme con i suoi ex compagni di classe. Da non perdere anche la stagione 17 della comedy C'è sempre il sole a Philadelphia, con la seconda parte del crossover con Abbott Elementary. Non l'unico della stagione. Vedremo anche il Frank di Danny DeVito trascinato nel mondo del dating show The Bachelor.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2025

Serie TV in prima visione

Eyes of Wakanda , Miniserie (1 agosto)

, Miniserie (1 agosto) King of the Hill , Stagione 14 (4 agosto)

, Stagione 14 (4 agosto) Alien: Pianeta Terra , Stagione 1 (13 agosto, ogni venerdì)

, Stagione 1 (13 agosto, ogni venerdì) The Twisted Tale of Amanda Knox , Miniserie (20 agosto, ogni mercoledì)

, Miniserie (20 agosto, ogni mercoledì) C'è sempre il sole a Philadelphia, Stagione 17 (27 agosto)

Anime

Bullet/Bullet, Miniserie Parte 2 (13 agosto)

Docuserie e Intrattenimento

Necaxa , Stagione 1 (8 agosto, ogni venerdì)

, Stagione 1 (8 agosto, ogni venerdì) Nati per i social: La vita reale dei baby influencer (13 agosto)

(13 agosto) Limitless: Live Better Now , Stagione 1 (15 agosto)

, Stagione 1 (15 agosto) Capturing Their Killer: The Girls on the High Bridge (20 agosto)

(20 agosto) I due volti di un omicidio , Stagione 1 (20 agosto)

, Stagione 1 (20 agosto) Il Signor e la Signora Omicidio (20 giugno)

(20 giugno) Cacciatori di relitti Australia , Stagione 2 (27 agosto)

, Stagione 2 (27 agosto) Stalking Samantha: 13 Years of Terror (27 agosto)

Per i più piccoli

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa , Stagione 3 (6 agosto)

, Stagione 3 (6 agosto) Iron Man e i suoi fantastici amici , Stagione 1 Parte 1 (12 agosto)

, Stagione 1 Parte 1 (12 agosto) Spidey e i suoi fantastici amici, Stagione 4 Parte 1 (27 agosto)

