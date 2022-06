Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2022

News Serie TV

A luglio arrivano le miniserie In nome del cielo e Santa Evita e la stagione 3 di High School Musical: The Musical: La Serie.

Canzoni, preghiere e... cadaveri. Il luglio di Disney+ si tinge di giallo con l'attesissima miniserie crime In nome del cielo. La star di Hollywood Andrew Garfield (Spider-Man: No Way Home, The Social Network) interpreta un detective dello Utah che, in seguito all'omicidio di una donna e della sua bambina, scopre verità sepolte sulle origini della religione LDS e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Un devoto mormone, nel corso dell'indagine Pyre finirà col mettere in discussione la propria fede. A proposito di misteri, la miniserie Santa Evita racconta la storia vera della first lady argentina Eva Perón e, in particolare, le sorti del suo corpo imbalsamato dopo che nel 1955 un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l'allora presidente Juan Domingo Perón. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l'arena politica del Paese per oltre due decenni.

In nome del cielo: Trailer ITA: In nome del cielo: il Trailer Italiano Ufficiale della miniserie su Disney+ - HD

Tra le altre Serie TV in arrivo sul servizio streaming segnaliamo la stagione 3 del teen drama musicale High School Musical: The Musical: La Serie. I Wildcats si dirigono a un campo estivo in California, dove vivranno un'estate indimenticabile all'insegna del romanticismo, delle notti senza coprifuoco, della vita all'aria aperta e, ovviamente, dei musical. E quest'anno tocca a Frozen! La star di Sherlock Martin Freeman è invece un poliziotto nel drama britannico The Responder. Affiancato da una matricola, Chris affronta ogni notte situazioni dolorosamente tragiche o follemente assurde. E, come se sorvegliare il ventre criminale di Liverpool non fosse abbastanza, deve vedersela anche con un matrimonio sempre più prossimo alla rottura.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2022

Serie TV in prima visione

Promised Land , Stagione 1 (6 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (6 luglio, episodio settimanale) The Responder , Stagione 1 (6 luglio)

, Stagione 1 (6 luglio) Santa Evita , Miniserie (26 luglio)

, Miniserie (26 luglio) High School Musical: The Musical: La Serie , Stagione 3 (27 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 3 (27 luglio, episodio settimanale) In nome del cielo, Miniserie (27 luglio)

Proseguogno (ogni mercoledì)