Disney+, le Serie TV in streaming a febbraio 2022

Tra le novità del mese, la miniserie Pam & Tommy, i nuovi episodi della stagione finale di The Walking Dead e la stagione 3 di What We Do in the Shadows.

Sarà un febbraio colorato come il Carnevale quello di Disney+. Tante e tutte diverse le Serie TV, anche animate, in arrivo sul servizio streaming nelle prossime settimane. L'evento clou del mese è Pam & Tommy, una delle novità più attese di questo 2022, con Lily James e Sebastian Stan negli scomodi panni di Pamela Anderson e Tommy Lee, ritratti durante la travagliata vicenda che alla fine degli anni '90 li vide loro malgrado protagonisti del primo sex tape virale della storia. Una rappresentazione tragicomica del calvario affrontato dalla coppia, la miniserie coinvolge anche Seth Rogen nel ruolo dell'ex attore porno che contribuì in modo decisivo allo scandalo. A febbraio torneranno anche i sopravvissuti di The Walking Dead con la seconda parte dell'undicesima e ultima stagione. In questi altri 8 episodi, ritroveremo i nostri eroi alle prese con l'imminente inferno di fuoco provocato dall'attacco dei Razziatori, mentre altri staranno combattendo l'ira torrenziale di Madre Natura ad Alexandria. Per tutti, il mondo sembrerà crollare intorno a loro, mentre la vita nel Commonwealth non sarà così idilliaca come appare. Per alcuni, la speranza si rinnoverà. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno.

Spazio poi alla commedia con le nuove stagioni di Back-ish e dello spin-off Grown-ish, e l'attesissima terza stagione di What We Do in the Shadows, nella quale i protagonisti raggiungono un nuovo livello di potenza e si imbattono nel vampiro da cui discendono tutti, in una sirena tentatrice, nei gargoyle, in un match di kickball contro i lupi mannari, nei casinò di Atlantic City, nei culti del benessere, in qualche ex fidanzata, nelle palestre e in una grande quantità di curiosità soprannaturali. I fan dell'animazione non dovranno perdersi, oltre alla decima stagione inedita di Bob's Burgers, la novità La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, revival dell'amato cartone degli anni Duemila La famiglia Proud. La serie segue le dis-avventure della 14enne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano con ilarità e spensieratezza la vita di tutti i giorni. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a febbraio 2022

Serie TV in prima visione

Black-ish , Stagione 7 (2 febbraio)

, Stagione 7 (2 febbraio) Bob's Burgers , Stagione 10 (2 febbraio)

, Stagione 10 (2 febbraio) Pam & Tommy , Miniserie (2 febbraio)

, Miniserie (2 febbraio) Grown-ish , Stagione 3 (9 febbraio)

, Stagione 3 (9 febbraio) What We Do in the Shadows , Stagione 3 (16 febbraio)

, Stagione 3 (16 febbraio) The Walking Dead , Stagione 11 Parte 2 (21 febbraio)

, Stagione 11 Parte 2 (21 febbraio) La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, Stagione 1 (23 febbraio)

Altre Serie TV

I Griffin, Stagione 18 (23 febbraio)

Per i più piccoli

Topolino: La casa del divertimento , Stagione 1 Parte 2 (2 febbraio)

, Stagione 1 Parte 2 (2 febbraio) Puppy Dog Pals , Stagione 4 Parte 2 (9 febbraio)

, Stagione 4 Parte 2 (9 febbraio) Peppa Pig , Stagione 8 (16 febbraio)

, Stagione 8 (16 febbraio) Il meraviglioso mondo di Topolino , Stagione 2 (18 febbraio)

, Stagione 2 (18 febbraio) PJ Masks, Stagione 5 Parte 2 (23 febbraio)

Proseguono (ogni mercoledì)