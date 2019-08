Disney+ annuncia Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk e altre novità Marvel al D23 Expo

News Serie TV

Inoltre, mostrato il primo trailer della stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D. e ordinata una nuova serie animata con Spider-Man.

Che giornata fantastica quella del D23 Expo della Disney per i tanti fan della Marvel, in particolare per coloro che stanno seguendo con interesse l'arrivo a novembre (prima negli Stati Uniti) del nuovo servizio di video in streaming Disney+. In aggiunta alle serie originali già ordinate - ricapitolando: The Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision, Hawkeye e What If... ? - il servizio di video in streaming e la Casa delle Idee hanno rivelato di stare lavorando allo sviluppo di altri tre adattamenti incentrati su Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Una delle giovani supereroine Marvel più amate, Kamala Khan, primo personaggio musulmano della Marvel protagonista di una propria serie, farà il suo debutto su Disney+, "e poi la vedrete nei nostri film", ha dichiarato il presidente di Marvel Studios Kevin Feige. Creata nel 2013 dall'autore G. Willow Wilson e dall'artista Adrian Alphona, l'inumana Kamala è una liceale di Jersey City che, venuta a contatto con le Nebbie Terrigene, ha sviluppato la capacità di manipolare il suo corpo, abilità di cui si serve per combattere il crimine. Per quanto riguarda gli altri due personaggi, Moon Knight (anche conosciuto come Marc Spector) è un vigilante simile a Batman dotato di forza, agilità, riflessi e resistenza sovrumani, in particolare quando la Luna si alza in cielo, per gentile concessione del suo divino protettore. She-Hulk è invece la versione al femminile del celeberrimo Hulk (di cui è la cugina), un avvocato. "Bruce Banner non è più l'unico Hulk del MCU" ha detto Feige, aggiungendo che la serie sarà "diversa da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima".

• Proseguendo con le serie già in produzione, è stato confermato che la star di The Resident Emily VanCamp riprenderà il ruolo di Sharon Carter in The Falcon and the Winter Soldier, il cui debutto è atteso per l'autunno del prossimo anno. Per lei si tratta di un ritorno alla Marvel dopo aver interpretato la nipote di Peggy nei due Captain America. Non è tutto. La star di Lodge 49 Wyatt Russell si è unito al cast con il ruolo di John Walker, nei fumetti noto anche con l'alter ego Super-Patriot. Lui è stato spesso un avversario di Captain America, di cui Falcon e Winter Soldier (interpretati nuovamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan) hanno ereditato l'iconico scudo alla fine di Avengers: Endgame.

• Disney+ ha annunciato anche nuove aggiunge familiari al cast di WandaVision, la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany nuovamente nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Vision, disponibile nella primavera del 2021. Kat Dennings e Randall Park riprenderanno i ruoli già interpretati nel MCU: la stagista Darcy Lewis, vista per la prima volta in Thor, e l'agente dell'FBI Jimmy Woo, apparso lo scorso anno in Ant-Man and the Wasp. Nella serie assisteremo inoltre al debutto di Kathryn Hahn, che Feige ha anticipato interpreterà una "vicina ficcanaso". L'attrice ha aggiunto: "C'è sempre qualcuno del genere che causa problemi. Non so come sia finita in tutto questo, ma è fantastico!".

• Per quanto riguarda le produzioni che non coinvolgono direttamente Disney+, si è parlato soprattutto di Agents of S.H.I.E.L.D., di cui è stata annunciata qualche tempo fa la settima e ultima stagione. Alla convention Marvel ne ha diffuso un primo trailer. Questo si apre con una sequenza ambientata nella New York City degli anni '30 che mostra una banda di cacciatori fare visita a una stazione di polizia, dove ruba il volto a uno degli agenti. Seguono diverse altre sequenza più brevi, nelle quali si vedono Zephyr, "Coulson", un omicidio a bordo piscina, il lancio di un razzo e il logo HYDRA.

• Durante il panel Animation & Family Entertainment, lo studio ha annunciato inoltre l'ordine di Spidey and His Amazing Friends, nuova serie animata prescolare per Disney Junior, la prima del canale a coinvolgere Marvel. In onda nel 2021, il cartone vedrà un Peter Parker abituato a lavorare da solo scoprire cosa serve per diventare un vero supereroe: essere un amico che sa fare lavoro di squadra. Insieme agli amici Miles Morales e Gwen/Ghost-Spider, il gruppo unirà le forze con eroi quali Hulk, Black Panther e Ms. Marvel per sconfiggere i cattivi, imparando importanti lezioni lungo la strada.