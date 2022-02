Colpo di scena: Daredevil e le altre serie Marvel lasceranno Netflix a fine mese

News Serie TV

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e la miniserie crossover The Defenders saranno disponibili fino al 28 febbraio.

Avete ancora pochi altri giorni per ri-appassionarvi alle storie dei Difensori, poi occorrerà attivare un nuovo abbonamento. Un messaggio apparso nelle scorse ore su Netflix annuncia che le serie Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher, insieme alla miniserie crossover The Defenders, saranno disponibili sul servizio streaming fino al 28 febbraio.

Non è chiaro cosa succederà dopo, ma il fatto che Marvel sia da diversi anni una proprietà di The Walt Disney Company lascia pensare che gli show si trasferiranno su Disney+ o su Hulu o su entrambi. Nel frattempo, una fonte ha spiegato che le licenze in mano a Netflix stanno per scadere e i diritti stanno per tornare alla Disney, che annuncerà i suoi piani in un secondo momento.

Marvel su Netflix: I precedenti

Questo è l'ultimo atto di un'esistenza travagliata per Daredevil e il resto dei Difensori, vissuta all'ombra di una rivalità - quella tra Netflix e Disney - accentuatasi con l'arrivo sul mercato di Disney+ e di una nuova fase per le storie Marvel in tv, che nell'autunno del 2018 ha portato alla frettolosa cancellazione dei cinque show. Da allora, le voci sul possibile ritorno dei loro personaggi si sono rincorse ininterrottamente. All'epoca, Variety riportò che l'accordo di Netflix includeva una clausola che impediva agli stessi di apparire "in qualsiasi serie o film non Netflix per almeno due anni dopo la cancellazione".

Scaduto il termine, abbiamo visto la star di Daredevil Charlie Cox riprendere il ruolo di Matt Murdock nel film Spider-Man: No Way From Home, una sorpresa che aveva riportato la serie di Netflix nella Top 10 delle più viste in streaming. Quella stessa settimana, Vincent D'Onofrio era tornano nei panni di Wilson Fisk/Kingpin in Hawkeye su Disney+. Primi, importanti segnali di futuro nuovamente favorevole per i Difensori? Per alcuni di loro probabilmente sì.