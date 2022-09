Andor: Su Disney+ la serie che racconta il passato dell'eroe ribelle interpretato da Diego Luna

News Serie TV

Sono usciti oggi in streaming i primi tre episodi della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars: si torna indietro nel tempo cinque anni prima di Rogue One.

È disponibile da oggi in streaming su Disney+, con i primi tre episodi, Andor, la nuova serie che ci riporta nell'amato universo di Star Wars concentrandosi sul passato dell'eroe ribelle Cassian Andor protagonista del film Rogue One: A Star Wars Story, uno dei lungometraggi più amati dai fan del franchise. Torna nei panni del coraggioso protagonista Diego Luna, che qui lo interpreta nel suo periodo di formazione, prima che diventasse la spia che insieme a tanti altri si sarebbe sacrificata per rubare i piani della Morte Nera. Ecco che viaggio ci aspetta e da che punto riparte la storia.

La trama e il cast di Andor

Creata e prodotta a livello escutivo dallo sceneggiatore e showrunner Tony Gilroy, Andor si colloca prima degli eventi di Rogue One e quindi anche di Una nuova speranza - primo capitolo (o, se vogliamo, Episodio IV) della fortunata saga cinematografica - si concentra sul viaggio di Cassian Andor e su come ha realizzato di essere un uomo che poteva fare la differenza; la storia ha inizio cinque anni prima degli eventi di Rogue One (la prima stagione coprirà un anno di tempo, la seconda i restanti quattro) e segue Cassian Andor nel viaggio che lo condurrà a quel film: dalla nascente ribellione contro l’Impero al coinvolgimento inaspettato di persone e pianeti, soffermandosi anche sulla sua vita precedente, prima che i Ribelli diventassero, di fatto, la sua nuova famiglia. Ci troviamo in un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui il personaggio interpretato da Diego Luna intraprende il cammino che lo porterà ad essere ricordato per sempre come un eroe ribelle.

Oltre a Luna, torna nella serie un altro volto già noto ai fan di Star Wars cioè Genevieve O’Reilly nuovamente nei panni di Mon Mothma; qui scopriremo il suo lato più umano e le sue debolezze oltre la sua apparente autoritarietà. Completano il cast Stellan Skarsgård, Adria Arjona (Bix Caleen), Denise Gough (Dedra Meero), Kyle Soller (Syril Karn) e Fiona Shaw (Maarva).

Come è nata la serie prequel di Rogue One

Raccontare i fatti che hanno preceduto l'epica Battaglia di Scarif durante la quale i Ribelli riuscirono a rubare i piani della Morte Nera e, soprattutto, il passato di Cassian Andor è sembrato naturale. I produttori di Andor hanno dichiarato che, già subito dopo la fine delle riprese di Rogue One, c'era la sensazione che ci fossero ancora molte cose da raccontare su Cassian Andor e i primissimi anni della Ribellione. Con l'avvento dello streaming, il progetto di una serie che esplorasse la storia mai raccontata degli anni formativi della Ribellione e il passato dell'eroe ribelle che aveva sacrificato la sua vita per essa si è concretizzato.

Il fatto che tutti conoscessimo già il destino di Cassian Andor, non è stato un ostacolo ma un'opporrunità. "Sappiamo già cosa accadrà, ma la cosa più importante è la prospettiva narrativa che uno sceneggiatore e un regista sono in grado di fornire. È come quando vai a vedere un dramma di Shakespeare o quando conosci già la storia, ma vuoi scoprire in che modo sarà resa unica. Dipende tutto dalle persone che raccontano la storia", ha osservato Diego Luna.

Oltre gli eroi: la forza di Andor

L'obiettivo dello showrunner Tony Gilroy è mostrare "le zone grigie della vita" e non soltanto la battaglia tra il bene e il male che attraversa tutta la mitologia di Star Wars e ne è il fondamento. Per questo i personaggi di Andor mostrano lati diversi, sono contraddittori e fanno scelte che non sono sempre quelle giuste. Ma questo è il bello della serie: farci scoprire la mente e le idee dei ribelli mostrandoci cosa significhi davvero far parte della Ribellione. “Andor è una serie che parla di molte cose, ma al centro troviamo una storia incentrata sulla rivoluzione e su persone comuni che prendono varie decisioni in un momento molto estremo nella storia di Star Wars”, ha aggiunto Gilroy.

Prepariamoci quindi a un viaggio senza precedenti nella "Galassia lontana lontana", ma con un pizzico di umanità in più. Andor, con una prima stagione composta da 12 episodi (e una già confermata seconda stagione di altrettanti episodi), è disponibile in esclusiva su Disney+ da oggi mercoledì 21 settembre con i primi tre episodi. Dalla settimana prossima, l'appuntamento si rinnova ogni mercoledì con un nuovo episodio. Qui sotto vedete il trailer ufficiale.