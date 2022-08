Andor, i protagonisti presentano la nuova serie di Star Wars: Avventura e azione incontrano l'intimità dei personaggi

Speciali Serie TV

L'appuntamento con la serie prequel di Rogue One è per il 21 settembre su Disney+: ecco cosa ci hanno raccontato lo showrunner e i membri del cast.

Debutta il prossimo 21 settembre su Disney+ Andor, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars con Diego Luna nuovamente nei panni di Cassian Andor prima che diventasse la spia ribelle che abbiamo conosciuto nel film Rogue One: A Star Wars Story. Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla conferenza stampa di presentazione durante la quale il creatore, showrunner e produttore esecutivo della serie Tony Gilroy e le star Diego Luna, Genevieve O'Reilly (Mon Mothma), Adria Arjona (Bix Caleen), Denise Gough (Dedra Meero) e Kyle Soller (Syril Karn) ci hanno parlato di questo nuovo entusiasmante capitolo dell'universo di Star Wars svelandoci anticipazioni e curiosità.

La trama della serie e come è nata Andor

La serie, che si colloca prima degli eventi di Rogue One e quindi anche di Una nuova speranza - primo capitolo (o, se vogliamo, Episodio IV) della fortunata saga cinematografica - si concentra sul viaggio di Cassian Andor e su come ha realizzato di essere un uomo che poteva fare la differenza; la storia ha inizio cinque anni prima degli eventi di Rogue One (la prima stagione coprirà un anno di tempo, la seconda i restanti quattro) e segue Cassian Andor nel viaggio che lo condurrà a quel film: dalla nascente ribellione contro l’Impero al coinvolgimento inaspettato di persone e pianeti, soffermandosi anche sulla sua vita precedente, prima che i Ribelli diventassero, di fatto, la sua nuova famiglia. Ci troviamo in un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui il personaggio interpretato da Diego Luna intraprende il cammino che lo porterà ad essere ricordato per sempre come un eroe ribelle.

Perché proprio Cassian Andor

"Siamo partiti da un personaggio che sapevamo essere abile e complicato e dall'idea che potevamo percorrere una storia che partisse letteralmente dalle sue origini d'infanzia e arrivasse a raccontare l'odissea che lo ha portato in un determinato posto durante una rivoluzione. Durante un momento storico e in un luogo in cui importanti eventi stavano schiacciando le persone comuni. Volevamo seguire qualcuno che fosse l'esempio più fulgido della rivoluzione fino alla fine", ha spiegato Tony Gilroy parlando di ciò che lo ha spinto ad approfondire il personaggio di Cassian Andor.

Il contesto entro cui si muove il personaggio di Diego Luna è sembrato particolarmente interessante allo showrunner che, attraverso la storia di un singolo eroe, ha avuto modo di raccontarne molte altre. "La serie si svolge in un momento molto importante nella storia di Star Wars. Molte persone stanno affrontando momenti difficili e prendendo decisioni importanti. È di questo che parla lo show, che è per me come una grande tela da dipingere", ha spiegato.

Secondo Diego Luna Andor risponderà a importanti domande

Anche Diego Luna è convinto che la forza di Andor, rispetto a Rogue One che è un film molto corale, stia nell'approfondimento delle storie dei personaggi. "Rogue One è un film su un evento. Non conosci quei personaggi. Non riesci a capire esattamente da dove vengono, cosa doveva succedere. Invece oggi mi preme raccontare la storia di ciò che deve accadere affinché un rivoluzionario emerga, esista, prenda vita. Cosa spinge qualcuno a sacrificare tutto per una causa? Cosa deve succedere? Quel viaggio è importante per me", ha raccontato il protagonista.

La storia di Cassian, nella prima stagione di Andor, ci viene raccontata anche tramite dei flashback che ci riportano sul suo pianeta natio, Fest, a quando era ancora bambino. "Cassian dice cose che mi perseguitano in Rogue One. Sai che ha iniziato a combattere da quando aveva sei anni. Cosa significa esattamente? Perché un bambino di sei anni perderebbe la sua infanzia e inizierebbe a fare la guerra? Questo è un aspetto che reputo molto interessante da esplorare", ha aggiunto Luna. In Rogue One, infatti, Cassian Andor parla spesso di un passato oscuro, di cose terribili che ha fatto per la Ribellione. "A cosa si riferisce? Penso che quella storia sia importante. Quella storia è interessante. E lì c'era molto materiale. Quindi ero davvero entusiasta di poter andare verso quella direzione e rispondere a diverse domande".

Genevieve O' Reilly tornerà Mon Mothma

Nella serie ritroveremo anche un altro personaggio chiave: Mon Mothma, interpretata da Genevieve O'Reilly. Leader della fazione lealista del Senato Galattico, in Rogue One lavora in segreto contribuendo a formare l'Alleanza Ribelle. Anche di lei ci verranno raccontati importanti retroscena. "Ogni volta che abbiamo incontrato Mon Mothma in passato, abbiamo visto questa donna composta, regale e con un aspetto maestoso", ha ricordato O' Reilly. Adesso, grazie ad Andor, conosceremo anche altri lati di lei. "È ancora quella senatrice composta. Ma per la prima volta vediamo la donna prima della senatrice. Possiamo intravedere aspetti inediti del suo privato".

Bix, eroina non convenzionale

A proposito di figure femminili carismatiche e forti, una figura molto interessante che vedremo in Andor è Bix Caleen, interpretata da Adria Arjona. Secondo la sua interprete, si tratta di un personaggio dalle mille sfaccettature. "Mi piacciono molte cose di Bix. Penso che sia senza paura. È audace ma anche incredibilmente leale e compassionevole e si preoccupa un po' troppo per le persone che la circondano. E penso che a volte sia a suo danno, ma è anche l'aspetto che amo di più in lei", ha detto Arjona. Ma Bix non è l'unico personaggio a mostrare più di una faccia. Denise Gough interpreta Dedra Meero, supervisore dell'ufficio della sicurezza imperiale. "Una donna che è un po' una outsider in un mondo dominato dagli uomini", secondo la sua interprete. Anche il vice ispettore Syril Karn, interpretato dall'attore Kyle Soller, non si può dare per scontato. "È davvero tridimensionale e su di lui c'è un grande punto interrogativo. Potrebbe entrare nell'Impero come pure nell'Alleanza Ribelle. Ha molte zone d'ombra", ha spiegato Soller.

Una serie non solo per i fan di Star Wars

Secondo Tony Gilroy, naturalmente l'enorme base di fan di Star Wars ha contribuito a rendere lo show qualcosa di reale. Ma la serie non si rivolge solo agli appassionati, anzi. Punta a coinvolgere anche chi non si è mai approcciato al mondo creato da George Lucas. Il suo punto di forza? I personaggi che, a differenza dei Jedi (il periodo storico in cui è ambientata Andor è un periodo oscuro, in cui i Jedi non si vedono in giro), sono persone normali. "La nostra sfida è stata creare qualcosa di emotivamente intenso che puntasse sui piccoli drammi del quotidiano e sulle relazioni interpersonali. E spiegare come piccoli gesti possano influire su momenti storici rivoluzionari. Possiamo attirare anche un altro pubblico interessato a questo? Possiamo unire queste due cose insieme? Questa è la scommessa. Questo è quello che stiamo cercando di fare ed è per questo che siamo qui", ha spiegato lo showrunner. E non importa che questa storia, come tutte quelle di Star Wars, sia ambientata in una "Galassia lontana lontana". Per Diego Luna è una storia che noi spettatori possiamo sentire come incredibilmente vicina: "Conta nel mondo in cui viviamo. È quel tipo di storia che vorrei raccontare ai miei figli e ai miei amici".

Andor, con una prima stagione composta da 12 episodi (ma è già stata confermata una seconda stagione di altrettanti episodi), arriverà in esclusiva su Disney+ mercoledì 21 settembre con i primi tre episodi. Dalla settimana successiva, l'appuntamento si rinnoverà ogni mercoledì con un nuovo episodio.