A Thousand Blows arriva su Disney+: La nostra video intervista a Steven Knight

Debuttano il 21 febbraio in streaming sulla piattaforma i sei episodi della nuova serie firmata dall'autore di Peaky Blinders, ambientata nella Londra vittoriana. Abbiamo incontrato Knight, creatore e sceneggiatore, e abbiamo parlato con lui dei temi principali di questa serie davvero interessante.

Steven Knight, inglese, classe 1959, è uno dei più importanti sceneggiatori contemporanei. Inventore del format di Chi vuol esser milionario?, per la tv (o le piattaforme, che dir si voglia) ha ideato la famosa Peaky Blinders con Cillian Murphy, ma anche la Taboo con Tom Hardy. Per il cinema ha scritto film come Piccoli affari sporchi, La promessa dell’assassino e Allied, oltre a due dei biopic di Pablo Larrain, Spencer e Maria, e ha scritto e diretto Redemption, Locke e Serenity.

Dal 21 febbraio in streaming su Disney+ potremo vedere la sua ultima creazione: una serie ambientata nella Londra vittoriana intitolata A Thousand Blows, in cui si parla di immigrati caraibici, bande di ladre al femminile, e della boxe che da clandestina sta diventando uno “sport da gentiluomini” che appassiona i ricchi, e offre opportunità di riscatto e successo.

Nel primo dei sei episodi che compongono A Thousand Blows (di cui arriverà presto una seconda stagione), conosciamo subito i personaggi principali, le cui vicende si intrecceranno in maniera complessa, drammatica e avvincente: ci sono Hezekiah e Alec (Malachi Kirby e Francis Lovehall), amici fraterni provenienti dalla Giamaica che hanno appena messo piede a Londra sognando una vita migliore (Hezekiah vuol diventare domatore di leoni); poi c’è Mary (Erin Doherty), la famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, come vengono chiamate le donne della sua banda criminale dedita a truffe e furti; Sugar (Stephen Graham), minaccioso e autoproclamato imperatore del mondo del pugilato clandestino dell’East End, dove tutto si svolge,e dove si trova l’albergo del cinese Lao (Jason Tobin).

Ecco il trailer di A Thousand Blows: