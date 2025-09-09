Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il poster del film con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli

News Cinema

Uscirà il 2 ottobre con Academy Two Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, film di Giuseppe Piccioni dedicato a uno dei più grandi poeti italiani e caratterizzato da una un andamento narrativo non lineare che lo rende originale e vibrante. Oggi possiamo vedere il poster ufficiale con gli interpreti principali.

Direttamente dall'ottantaduesima Mostra D'Arte cinematografica di Venezia, dov'è stato presentato nella sezione Giornate degli Autori, arriva in sala il 2 ottobre, distribuito da Academy Two, un film dedicato a Giovanni Pascoli che non rientra a pieno nel genere biopic. Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, infatti, alterna continuamente il passato e il presente, cominciando dal viaggio in treno intrapreso dai familiari e dagli studenti del poeta per portare il suo feretro da Bologna alla Toscana. Il film sceglie inoltre di raccontare la vita familiare di Pascoli, in particolare il rapporto con le sorelle Maria e Ada, sereno nel caso della prima e contrastato con la seconda.

I due tempi di Zvanì scivolano morbidamente l'uno nell'altro e i personaggi del treno diventano quasi evanescenti, come fossero dei fantasmi o delle apparizioni. In altri momenti parlano in macchina, trasportando il film in un'atmosfera da dormiveglia.

Diretto da Giuseppe Piccioni e sceneggiato da Sandro Petraglia, Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli non sarebbe così potente se a recitare non fossero stati chiamati Federico Cesari (Giovanni Pascoli), Benedetta Porcaroli (Maria) e Liliana Bottone (Ada). Il regista ha lavorato scrupolosamente con ognuno di loro e a ognuno di loro ha trasmesso l’amore per un uomo d’ingegno troppo spesso liquidato come depresso e debole.

Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il poster ufficiale

Dopo l'uscita nei cinema, Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli approderà su Rai 1. Del film è stato appena diffuso il poster ufficiale, su cui campeggiano i tre protagonisti. Il film è una coproduzione Rai Fiction - MeMo Films ed è interpretato anche da Luca Maria Vannucci, Sandra Ceccarelli, Fausto Paravidino, Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.