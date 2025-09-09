TGCom24
Home | Cinema | News | Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il poster del film con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli
Schede di riferimento
Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli
Anno: 2025
Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli
Liliana Bottone
Liliana Bottone
Federico Cesari
Federico Cesari
Benedetta Porcaroli
Benedetta Porcaroli
Giuseppe Piccioni
Giuseppe Piccioni
News Cinema

Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il poster del film con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli

Carola Proto

Uscirà il 2 ottobre con Academy Two Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, film di Giuseppe Piccioni dedicato a uno dei più grandi poeti italiani e caratterizzato da una un andamento narrativo non lineare che lo rende originale e vibrante. Oggi possiamo vedere il poster ufficiale con gli interpreti principali.

Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il poster del film con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli

Direttamente dall'ottantaduesima Mostra D'Arte cinematografica di Venezia, dov'è stato presentato nella sezione Giornate degli Autori, arriva in sala il 2 ottobre, distribuito da Academy Two, un film dedicato a Giovanni Pascoli che non rientra a pieno nel genere biopic. Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, infatti, alterna continuamente il passato e il presente, cominciando dal viaggio in treno intrapreso dai familiari e dagli studenti del poeta per portare il suo feretro da Bologna alla Toscana. Il film sceglie inoltre di raccontare la vita familiare di Pascoli, in particolare il rapporto con le sorelle Maria e Ada, sereno nel caso della prima e contrastato con la seconda.
I due tempi di Zvanì scivolano morbidamente l'uno nell'altro e i personaggi del treno diventano quasi evanescenti, come fossero dei fantasmi o delle apparizioni. In altri momenti parlano in macchina, trasportando il film in un'atmosfera da dormiveglia.

Diretto da Giuseppe Piccioni e sceneggiato da Sandro Petraglia, Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli non sarebbe così potente se a recitare non fossero stati chiamati Federico Cesari (Giovanni Pascoli), Benedetta Porcaroli (Maria) e Liliana Bottone (Ada). Il regista ha lavorato scrupolosamente con ognuno di loro e a ognuno di loro ha trasmesso l’amore per un uomo d’ingegno troppo spesso liquidato come depresso e debole.

Leggi anche Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: la recensione del film di Giuseppe Piccioni con Federico Cesari

Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il poster ufficiale

Dopo l'uscita nei cinema, Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli approderà su Rai 1. Del film è stato appena diffuso il poster ufficiale, su cui campeggiano i tre protagonisti. Il film è una coproduzione Rai Fiction - MeMo Films ed è interpretato anche da Luca Maria Vannucci, Sandra Ceccarelli, Fausto Paravidino, Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli
Anno: 2025
Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli
Liliana Bottone
Liliana Bottone
Federico Cesari
Federico Cesari
Benedetta Porcaroli
Benedetta Porcaroli
Giuseppe Piccioni
Giuseppe Piccioni
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese
news Cinema Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese
The Last Witch Hunter avrà un sequel con Vin Diesel
news Cinema The Last Witch Hunter avrà un sequel con Vin Diesel
Fury, Guillermo del Toro annuncia un nuovo film con Oscar Isaac
news Cinema Fury, Guillermo del Toro annuncia un nuovo film con Oscar Isaac
Buon compleanno Adam Sandler! Ecco i migliori film del protagonista di Jay Kelly
news Cinema Buon compleanno Adam Sandler! Ecco i migliori film del protagonista di Jay Kelly
Dust Bunny: il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen cacciatore di mostri
news Cinema Dust Bunny: il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen cacciatore di mostri
Ryan Reynolds riconoscente a Sandra Bullock: "Mi ha salvato da un periodo duro per la mia carriera"
news Cinema Ryan Reynolds riconoscente a Sandra Bullock: "Mi ha salvato da un periodo duro per la mia carriera"
Chris Evans sfoggia i muscoli di Captain America al Toronto Film Festival e riaccende i rumors. Sarà in Avengers: Doomsday?
news Cinema Chris Evans sfoggia i muscoli di Captain America al Toronto Film Festival e riaccende i rumors. Sarà in Avengers: Doomsday?
Donald Trump contro Tom Hanks: il Presidente esulta sui social per la cancellazione di un premio all'attore
news Cinema Donald Trump contro Tom Hanks: il Presidente esulta sui social per la cancellazione di un premio all'attore
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
I gemelli
Un uomo da vendere
Suicide Squad
Indian - La grande sfida
Django
Poli Opposti
Tiramisù
The Menu
Il piacere è tutto mio
Bohemian Rhapsody
La Doppia Vita di Madeleine Collins
L'ultimo colpo in canna
Film stasera in TV