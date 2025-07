Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: il film di Giuseppe Piccioni arriva in sala il 2 ottobre con Academy Two

News Cinema

Il film che Giuseppe Piccioni ha dedicato a Giovanni Pascoli, e che si intitola Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, uscirà al cinema il 2 ottobre con Academy Two dopo aver debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia. I protagonisti sono Federico Cesari e Benedetta Porcaroli.

Si intitola Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli il nuovo lungometraggio di Giuseppe Piccioni, che torna dietro alla macchina da presa dopo aver diretto L'ombra del giorno, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Quest'ultima, nei panni di Maria Pascoli, è anche la protagonista femminile del film dedicato al grande artista italiano che inventò la poetica del Fanciullino, mentre Scamarcio interpreta un piccolo ruolo. Giovanni Pascoli è invece impersonato da Federico Cesari, meglio noto come il Daniele Cenni della serie tv Tutto chiede salvezza. Completano il cast Liliana Bottone e Luca Maria Vannuccini, ed è da segnalare la partecipazione straordinaria Margherita Buy. La vera notizia di oggi, tuttavia, è che il film approderà al cinema il 2 ottobre grazie ad Academy Two

Il soggetto di Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è stato scritto da Sandro Petraglia, anche autore della sceneggiatura con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi. Il film è coprodotto da Rai Fiction e MeMo Films. Altra notizia molto importante è che sarà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori il 31 agosto. Dopo il passaggio al cinema il 2 ottobre, il biopic, se tale possiamo chiamarlo, approderà su Rai 1.

Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: la trama

Di cosa parla esattamente Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli? Ecco la sinossi ufficiale del film:

1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra cui la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta. Attraverso i ricordi di Mariù, conosciamo la vita di Giovanni: l'assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l'impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Nonostante difficoltà personali e politiche, si laurea e riabbraccia le sorelle dopo anni. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: parla il regista Giuseppe Piccioni

Ci siamo appena chiesti se sia giusto definire Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli un biopic. È lo stesso Giuseppe Piccioni che risponde a questa domanda, spiegando di non aver mai pensato di collocarlo nella categoria film biografico. Il regista è rimasto molto colpito dalla sceneggiatura di Sandro Petraglia e ha voluto allontanarsi dal realismo ad ogni costo, inserendo nel film sguardi in macchina di personaggi che parlano di Pascoli e avvolgendo in un clima da dormiveglia, con tanto di intrusioni e apparizioni, il viaggio in treno del feretro del poeta. Forte di un gruppo di attori che ha scelto senza condizionamenti e con cui ha provato a lungo, il regista ha reso significativi e intensi anche i personaggi secondari. Dell'autore di X agosto Piccioni ha voluto raccontare soprattutto il rapporto con le sorelle, e nonostante la sceneggiatura fosse perfetta così com'era, il regista si è documentato scrupolosamente, leggendo gli scritti del critico letterario Cesare Garboli, l'immensa biografia scritta da Maria Pascoli detta Mariù e perfino le poesie in latino di Pascoli. Se qualcuno gli chiedesse cosa abbia cercato di fare con la sua nuova fatica, Giuseppe Piccioni risponderebbe così:

Bè sicuramente mettere al riparo il poeta da facili semplificazioni che riguardano la sua vita, per altro smentite da una nuova ricca documentazione di lettere e testimonianze raccolte nel tempo. Poi dichiaro candidamente che il mio amore per Pascoli è senza riserve e che è tutto da rivedere il modo in cui gli studenti della mia generazione lo hanno studiato. Un modo riduttivo, spesso polveroso, solo come un poeta delicato e tragico, quello delle piccole cose, sottolineato dalla sventura che ha accompagnato la sua vita nel corso dell’infanzia e della giovinezza.