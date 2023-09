Zucchero - Sugar Fornaciari: il trailer del documentario sul cantante in programma alla Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Da domani, 29 settembre, saranno aperte le prevendite per ZUCCHERO - Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il film sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre Festa del Cinema di Roma, prima di arrivare nei cinema come evento speciale il 23, 24 e 25 ottobre distribuito da Adler Entertainment

Un'icona da decenni della nostra musica, capace di esportarla in tutto il mondo, come dimostrano collaborazioni con cantanti celebri che non nascondono la loro stima nei suoi confronti. Zucchero - Sugar Fornaciari è un atteso documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, che sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, prima di arrivare nei cinema come evento speciale il 23, 24 e 25 ottobre distribuito da Adler Entertainment.

A partire da venerdì 29 settembre sarà possibile acquistare le prevendite e consultare l’elenco delle sale che proietteranno il film documentario sulla piattaforma zucchero.alcinema.it. Come dice il nostro bluesman per eccellenza, "Il blues non ha confini, non ha patria, non ha bandiere, se non quelle dell’anima. Di quello mi alimento per non schiantarmi il cuore.” Tra i partecipanti, amici e colleghi di Zucchero intervistati nel documentario come Bono, Sting, Brian May, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori e molti altri.

"Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal World Wild Tour, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo".

