Zombi nazisti su squali meccanici nel trailer di Sky Sharks!

Nel trailer di uno di quei film improbabili che ci piacciono tanto, Sky Sharks, zombi nazisti cavalcano squali meccanici volanti. Nel cast anche Tony Todd.

Ci sono film così improbabili, quelli che un tempo si definivano B-movie ma anche Z via via scendendo nella scala dell'alfabeto, che hanno un potere di fascinazione infinito sul nostro io bambino. O comunque ci incuriosiscono. Uno di questi potrebbe essere Sky Sharks. Il trailer contiene nazisti, zombi, squali volanti, squali meccanici e una musica adeguatamente tamarra.

Diretto da Marc Fehse, Sky Sharks verrà presentato al prossimo Frightfest londinese. Nel cast ci sono Tony Todd, Lin Lowry, Mick Garris (quel Mick Garris? Non lo sappiamo) e Barbara Nedeljakova.

La "storia", ad ogni modo, è questa:

Nell'Artico, una squadra di geologi scopre una nave da guerra nazista che si credeva perduta: l'Himmelsfaust, un gigantesco colosso d'acciaio del Terzo Reich, pieno di inimmaginabili macchine da distruzione. Su quella nave gli scienziati sperimentavano segretissime armi da guerra e hanno creato i Reichsflughaie: delle mostruosità mosse da razzi, i cui piloti sono geneticamente mutati, soldati con poteri soprannatuali.Il Dr. Klaus Richter, padrino spirituale dell'esperimento, è costretto a fermare il suo letale esercito di non morti per salvare l'umanità e la Terra da una catastrofe che appare certa. Le sue figlie Angelique e Diabla (sic...) affrontano la minaccia che il padre ha preparato 75 anni prima.