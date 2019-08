Zeroville: l'intrigante trailer del film perduto di James Franco ambientato a Hollywood nel 1969

News Cinema

Con la stessa ambientazione del film di Tarantino, è stato girato nel 2014 ma esce solo ora perché bloccato dal fallimento della casa di produzione. Nel cast Seth Rogen, Danny McBride, Will Ferrell, Megan Fox e Jackie Weaver.

Non sappiamo voi, ma noi siamo da sempre grandi fan del poliedrico talento di James Franco. Attore, regista, scrittore, fotografo pittore e quant'altro. Certo non tutte le ciambelle gli riescono col buco, ma abbiamo adorato The Disaster Artist e andiamo pazzi per la serie The Deuce, sul mondo del porno newyorkese, in cui interpreta straordinariamente due gemelli.

Siamo dunque felicissimi di mostrarvi il trailer del suo perduto Zeroville, inedito perché girato nel 2014 e venduto alla Alchemy, la cui bancarotta ne ha bloccato la distribuzione. Come C'era una volta... a Hollywood è ambientato nel 1969 e il detective di Danny McBride, sta indagando sull'omicidio di Sharon Tate (e ci sarà anche Manson, interpretato da Scott Haze).

La storia è tratta dal romanzo omonimo di Steve Erickson e James Franco interpreta un aspirante attore che arriva a Hollywood in cerca di successo, e vi incontra diversi bizzarri personaggi, scopre fotogrammi nascosti di un misterioso film in tutte le pellicole e molto altro.

Adesso che il film, grazie a myCinema uscirà nei cinema e in digitale negli Stati Uniti a partire dal 20 settembre, è stato diffuso questo lungo e notevole trailer. Nel ricchissimo cast, oltre all'amico e complice di sempre Seth Rogen, ci sono Megan Fox, Dave Franco nel ruolo di Montgomery Clift (!), Joey King, Will Ferrell, Craig Robinson e la fantastica Jackie Weaver. Ma non è tutto: essendo un film ambientato nella vera Hollywood, Thomas Ian Nicholas interpreta Martin Scorsese e Horatio Sanz è Francis Ford Coppola.

Speriamo che Zeroville trovi la via dello streaming anche da noi!