Squali, la tecnologia in cerca di un’anima con James Franco santone delle startup

Un ragazzo di 19 anni durante l'estate della maturità e i suoi amici con sogni e paura del futuro. Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame sono i giovani protagonisti con un inconsueto ruolo carismatico di James Franco di Squali di Daniele Barberio, presentato ad Alice nella città e in sala per Eagle Pictures.

Un’idea per dare una svolta alla propria vita, come fosse in Silicon Valley. Ma chi lo dice che il sogno di intuire una tecnologia che possa attirare un sacco di soldi e investitori non possa diventare in realtà anche nella provincia veneta, passando per un incubatore di startup romano, guidato da un americano visionario? Termine ambiguo, quest’ultimo, abusato ed equivoco come pochi, anche perché questo novello Steve Jobs ha le fattezze di un carismatico - ma fino a che punto innocuo e sincero? - James Franco.

Stiamo descrivendo le premesse di una storia di formazione sui generis e con brio, Squali, liberamente tratta dal romanzo omonimo di Giacomo Mazzariol (Mio fratello rincorre i dinosauri), opera prima dopo alcuni apprezzati cortometraggi del regista classe ’89 Daniele Barbiero, in sala per Eagle Pictures domani 16 ottobre, in contemporanea con la presentazione nella sezione Alice nella città della Festa del Cinema di Roma. È una storia di ragazzi che si affacciano all’età adulta, finiscono il liceo e si affacciano verso un’estate indimenticabile, l’ultima senza troppe responsabilità, ma anche con la paura di fare la scelta giusta per il futuro. Una storia di formazione di un gruppo di amici e amiche per la pelle di una realtà di provincia, nel Veneto, dalle parti del mare e delle paludi.

Max (Lorenzo Zurzolo) ha pianificato il viaggio della maturità, insieme agli inseparabili Filippo (Francesco Centorame) e Anna (Ginevra Francesconi). Sono pronti per andare in Spagna, celebrando la fine della scuola. Ma gli arriva una proposta improvvisa che potrebbe cambiare il suo destino e la sua vita. Robert Price (James Franco), imprenditore a capo di un importante gruppo attivo nel lancio di startup, è interessato all’app che Max ha ideato per aiutare i ragazzi come lui a scegliere con consapevolezza, secondo le loro reali inclinazioni, quale facoltà universitaria scegliere.

Cosa fare, lanciarsi o rimanere fedeli agli amici, ad Anna, ex di Filippo con cui c’è una tensione erotica sul punto di materializzarsi, e a Filippo stesso, l’amico di sempre, un talento per la musica con la paura di buttarsi, di inseguire i suoi sogni. Max invece vuole tentare, andare a Roma, insieme a tanti giovani creativi come lui. È solo il punto di partenza di un percorso sugli interrogativi di crescita di un giovane, sull’opportunità di non adagiarsi e rimanere fermo, ma senza “muoversi invece troppo velocemente”. La tecnologia ha veramente un’anima, un’etica? Lo scoprirà Max in Squali.

Come dice Barberio, Max “in un attimo perde la spensieratezza della sua giovane età e si trova catapultato nelle regole del mondo degli adulti. La vita lo obbliga a dover decidere, in un continuo movimento, proprio come fanno gli squali, che non possono stare mai immobili, altrimenti muoiono. Quei ragazzi sono squali: non sono cattivi, sono solo affamati e non possono rimanere fermi. Soldi, status sociale, fama sembra tutto lì a portata di mano”.