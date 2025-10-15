TGCom24
Home | Cinema | News | Squali, la tecnologia in cerca di un’anima con James Franco santone delle startup
Schede di riferimento
Squali
Anno: 2025
3,5
Squali
Daniele Barbiero
Daniele Barbiero
Lorenzo Zurzolo
Lorenzo Zurzolo
James Franco
James Franco
News Cinema

Squali, la tecnologia in cerca di un’anima con James Franco santone delle startup

Mauro Donzelli

Un ragazzo di 19 anni durante l'estate della maturità e i suoi amici con sogni e paura del futuro. Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame sono i giovani protagonisti con un inconsueto ruolo carismatico di James Franco di Squali di Daniele Barberio, presentato ad Alice nella città e in sala per Eagle Pictures.

Squali, la tecnologia in cerca di un’anima con James Franco santone delle startup

Un’idea per dare una svolta alla propria vita, come fosse in Silicon Valley. Ma chi lo dice che il sogno di intuire una tecnologia che possa attirare un sacco di soldi e investitori non possa diventare in realtà anche nella provincia veneta, passando per un incubatore di startup romano, guidato da un americano visionario? Termine ambiguo, quest’ultimo, abusato ed equivoco come pochi, anche perché questo novello Steve Jobs ha le fattezze di un carismatico - ma fino a che punto innocuo e sincero? - James Franco.

Stiamo descrivendo le premesse di una storia di formazione sui generis e con brio, Squali, liberamente tratta dal romanzo omonimo di Giacomo Mazzariol (Mio fratello rincorre i dinosauri), opera prima dopo alcuni apprezzati cortometraggi del regista classe ’89 Daniele Barbiero, in sala per Eagle Pictures domani 16 ottobre, in contemporanea con la presentazione nella sezione Alice nella città della Festa del Cinema di Roma. È una storia di ragazzi che si affacciano all’età adulta, finiscono il liceo e si affacciano verso un’estate indimenticabile, l’ultima senza troppe responsabilità, ma anche con la paura di fare la scelta giusta per il futuro. Una storia di formazione di un gruppo di amici e amiche per la pelle di una realtà di provincia, nel Veneto, dalle parti del mare e delle paludi.

Max (Lorenzo Zurzolo) ha pianificato il viaggio della maturità, insieme agli inseparabili Filippo (Francesco Centorame) e Anna (Ginevra Francesconi). Sono pronti per andare in Spagna, celebrando la fine della scuola. Ma gli arriva una proposta improvvisa che potrebbe cambiare il suo destino e la sua vita. Robert Price (James Franco), imprenditore a capo di un importante gruppo attivo nel lancio di startup, è interessato all’app che Max ha ideato per aiutare i ragazzi come lui a scegliere con consapevolezza, secondo le loro reali inclinazioni, quale facoltà universitaria scegliere.

Cosa fare, lanciarsi o rimanere fedeli agli amici, ad Anna, ex di Filippo con cui c’è una tensione erotica sul punto di materializzarsi, e a Filippo stesso, l’amico di sempre, un talento per la musica con la paura di buttarsi, di inseguire i suoi sogni. Max invece vuole tentare, andare a Roma, insieme a tanti giovani creativi come lui. È solo il punto di partenza di un percorso sugli interrogativi di crescita di un giovane, sull’opportunità di non adagiarsi e rimanere fermo, ma senza “muoversi invece troppo velocemente”. La tecnologia ha veramente un’anima, un’etica? Lo scoprirà Max in Squali.

Come dice Barberio, Max “in un attimo perde la spensieratezza della sua giovane età e si trova catapultato nelle regole del mondo degli adulti. La vita lo obbliga a dover decidere, in un continuo movimento, proprio come fanno gli squali, che non possono stare mai immobili, altrimenti muoiono. Quei ragazzi sono squali: non sono cattivi, sono solo affamati e non possono rimanere fermi. Soldi, status sociale, fama sembra tutto lì a portata di mano”.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Squali
Anno: 2025
3,5
Squali
Daniele Barbiero
Daniele Barbiero
Lorenzo Zurzolo
Lorenzo Zurzolo
James Franco
James Franco
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
news Serie TV The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
Keeper: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Oz Perkins
news Cinema Keeper: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Oz Perkins
The Beatles, James Norton in trattive per unirsi al film: interpreterà il manager della band Brian Epstein
news Cinema The Beatles, James Norton in trattive per unirsi al film: interpreterà il manager della band Brian Epstein
L'ascolto ad Alice nella Città: presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti
news Cinema L'ascolto ad Alice nella Città: presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti
The Smashing Machine, Christopher Nolan elogia Dwayne Johnson: "Quest'anno non vedrete performance migliore"
news Cinema The Smashing Machine, Christopher Nolan elogia Dwayne Johnson: "Quest'anno non vedrete performance migliore"
Blade, Mia Goth commenta il ritardo del reboot Marvel
news Cinema Blade, Mia Goth commenta il ritardo del reboot Marvel
La scuola 30 anni dopo: intervista a Daniele Luchetti, ad Alice nella Città con la versione restaurata da Mediaset Infinity
news Cinema La scuola 30 anni dopo: intervista a Daniele Luchetti, ad Alice nella Città con la versione restaurata da Mediaset Infinity
Expiration Dates, Emma Roberts protagonista di una nuova commedia romantica
news Cinema Expiration Dates, Emma Roberts protagonista di una nuova commedia romantica
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il Commissario Montalbano: Amore
Selma - La Strada per la libertà
The Conjuring - Il caso Enfield
Scuola di ladri
Perfect Stranger
Bones And All
Ransom - Il riscatto
Quel maledetto treno blindato
Dolci e spezie dall'India
The Great Wall
Un milione di modi per morire nel West
1997: Fuga da New York
Film stasera in TV