Z Dead End: il teaser trailer del film dove piovono zombi

Cadono letteralmente del cielo gli zombi in Z Dead End, un film finanziato su Indiegogo, non ancora girato ma di cui da tempo gira questo incredibile teaser trailer.

Come dicono i cartelli del teaser trailer di questo horror che ancora non esiste, "Pensavamo di aver visto di tutto, ma ci sbagliavamo. Di brutto". E in effetti tra le miriadi di film e serie sugli zombi che abbiamo visto, a nostra memoria è la prima volta che i morti viventi, come gli squali in Sharknado, piovono letteralmente dal cielo. È questa l'originalità di Z Dead End, di Robert Resto, che ha fatto ricorso ad un crowdfunding di successo su Indiegogo per girare il film. Il teaser precede l'inizio delle riprese, che partiranno a fine anno, ed è stato realizzato proprio per convincere i fan a donare i soldi necessari per farlo.

Questa la trama ufficiale:

Una vice sceriffo (Felissa Rose) con l'aiuto di alcuni bizzarri personaggi deve lottare per la propria vita in una cittadina in Colorado, invasa da orde di zombi che cadono dal cielo. Nessuno sa perché sono arrivati, da dove vengono o perché proprio qui. La domanda che conta adesso è: chi sopravviverà alla pioggia dei morti?.

Nel cast ci sono gli a noi sconosciuti e vecchie glorie, come Robert LaSardo, George Lazenby, Robert Mukes, Brinke Stevens, Dave Sheridan, Shawn C. Phillips, John Fiore, Tina Krause, Vincent Ward, Nea Dune, Mike Ferguson, Billy Hartmann, Maximo Gianfranco, Genoveva Rossi, April Love, Bruce Soscia, Lance Caver e Aizhan Lighg. Chissà come sarà il film finito?