XIV Festival del Cinema Città di Spello e Borghi Umbri: un premio speciale a Lillo Petrolo

Presentata a Roma la XIV edizione del Festuval Città di Spello e Borghi Umbri. Annunciati gli ospiti, i film e i premi.

È stata presentata oggi a Roma la XIV edizione del Festival del Cinema Città di Spello e Borghi Umbri alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Senatrice Lucia Borgonzoni. Da venerdì 7 a domenica 16 marzo torna nel borgo Umbro la kermesse dedicata al “dietro le quinte” del mondo dell’audiovisivo, con i concorsi, che premiano le maestranze nelle diverse categorie, due mostre dedicate al mondo del cinema e degli effetti speciali, numerosi ospiti ed eventi collaterali. Ai tre premi già annunciati a Giorgio Colangeli, Nadia Paone e Carlo Siliotto, si aggiunge anche il riconoscimento speciale che verrà assegnato all’attore Lillo Petrolo per la sua grande capacità artistica e per la sua attenzione ai giovani.

La presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” APS, Donatella Cocchini, ideatrice del Festival del Cinema Città di Spello e Borghi Umbri insieme al regista Fabrizio Cattani con la collaborazione di Francesca Romana Lovelock, e il direttore artistico del Festival, il montatore Gianluca Scarpa, hanno annunciato la ricca selezione di titoli di questa quattordicesima edizione che comprende: 25 film, tra italiani e internazionali, 13 backstage di film e serie tv, 24 documentari, 45 cortometraggi, 6 podcast e, novità di quest’anno, 13 serie tv. Il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri 2025 si aprirà venerdì 7 marzo con un incontro del pubblico con Lunetta Savino, che ripercorrerà la sua brillante carriera di attrice in televisione, al cinema e in teatro. Sabato 8 marzo sarà proiettato il film Il mio posto è qui di Daniela Porto e Cristiano Bortone alla presenza del protagonista Marco Leonardi. L’attrice Sara Drago, nota per il suo ruolo nella serie Call My Agent – Italia, presenterà la sera di domenica 9 marzo Io ti conosco di Laura Angiulli, il film in anteprima nazionale di cui è protagonista.

Durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà la sera di sabato 15 marzo saranno inoltre conferiti i riconoscimenti all’attore Giorgio Colangeli, alla fonica Nadia Paone, al compositore Carlo Siliotto e all’attore Lillo Petrolo. Le parole del Sottosegretario Lucia Borgonzoni: “Il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri nel panorama dei tanti festival che ci sono ha un ruolo importante perché guarda il mondo dell’audiovisivo da un altro punto di vista, quello che ci viene riconosciuto al livello globale, quello delle maestranze, cioè dei fabbricatori della magia che vediamo sul grande schermo. Come Ministero, con il piano scuola e i fondi CNNR, stiamo investendo tanto sulla formazione e riuscire a portare alle nuove generazioni l’educazione all’immagine e quindi appoggiamo questo Festival. Sui finanziamenti per il 2025 non ci sarà nessuna modifica al ribasso rispetto a qualcosa che abbiamo dovuto un po’ tagliare e a inizio marzo apriremo il nuovo bando per il 2025 per riuscire a farli in tempo senza creare problemi ai festival, soprattutto i più piccoli per cui potrebbe essere un onere pesante anticipare fondi. Ritengo che questo Festival racconti di un territorio favoloso, che sta diventando ora una delle regioni più conosciute anche al livello internazionale. I festival servono anche a far conoscere di più questi splendidi borghi e servono da supporto alle grandi sale cinematografiche, perché educano soprattutto i giovani alla magia del grande schermo. Questo Festival incarna tutte le missioni che ci siamo dati per il cinema: territorio, maestranze e giovani”.