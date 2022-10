X-Men nel Marvel Cinematic Universe, quando? Risponde Kevin Feige

News Cinema

Kevin Feige, alla vigilia di Black Panther: Wakanda Forever, si apre almeno un po' sul futuro degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Un passo c'è già stato, significativo.

Ogni volta che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, viene intervistato, qualcuno gli domanda del momento in cui gli X-Men entreranno finalmente nel Marvel Cinematic Universe. È successo di nuovo sul tappeto rosso per l'anteprima americana di Black Panther: Wakanda Forever, nelle nostre sale dal 9 novembre. Questa volta ci sono due novità che rendono anche la sua vaga risposta più reale... Leggi anche Deadpool 3, Hugh Jackman e Ryan Reynolds sull'incontro con Wolverine, alla "48 ore"

Gli X-Men nell'MCU: per Kevin Feige manca poco

La verità è che il contesto è mutato, rispetto a quello in cui, qualche mese fa, si rivolgeva a Kevin Feige la domanda sull'entrata degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Questo perché sappiamo già ora che, a sorpresa, Wolverine alias Hugh Jackman sarà al fianco di Deadpool in Deadpool 3, e per giunta in Black Panther: Wakanda Forever sarà introdotto il personaggio di Namor (Tenoch Huerta), di fatto un mutante, anche se la sua storia con gli X-Men nei fumetti è travagliata. Questa volta Feige ha voluto rispondere a Deadline come ha risposto il suo alter ego K.E.V.I.N. a Jennifer Walters in She-Hulk su Disney+, sfondando la quarta parete...

Questo è quello che Jennifer Walters ha chiesto al robot nell'episodio finale di She-Hulk, e ti darò la stessa risposta che ha dato lui, cioè - non mi ricordo mica che risposta ha dato, in realtà. Ma con Deadpool e Wolverine già da noi, come dire, ci stiamo avvicinando.

In effetti però a breve termine questo fantomatico film degli X-Men nell'MCU non si vede: Black Panther 2 chiude ora la fase quattro, la quinta terminerà con Blade nel settembre 2024, la sesta arriverà fino al maggio 2026 con Avengers: Secret Wars. In mezzo è previsto un rilancio dei Fantastici Quattro, ma per gli X-Men stiamo ancora attendendo qualcosa di più concreto. I fan attendono l'annuncio da quando la Disney ha acquisito la Fox, che un tempo aveva l'esclusiva su quella branca del mondo Marvel.