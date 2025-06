X-Men: Jack Champion sarà il prossimo Ciclope? La risposta dell'attore di Avatar

News Cinema

Si vocifera che Jack Champion sia in lizza per interpretare il prossimo Ciclope nel reboot degli X-Men: ecco cosa ne pensa l'attore in questione.

Jack Champion deve la sua recente notorietà al franchise di Avatar. James Cameron l’ha voluto sul set per interpretare il figlio adottato di Jake Sullivan, Spider, e, in attesa di scoprire cosa accadrà in Avatar: Fuoco e Cenere in arrivo a dicembre 2025 sul grande schermo, l’attore è stato coinvolto in una forte e decisa voce di corridoio che lo vedrebbe in lizza come prossimo X-Men. Il reboot ormai si avvicina, con il regista Jake Schreier in fase di trattative per occuparsi del prossimo film, e si vocifera che anche Jack Champion avrà il suo gran da fare in quell’universo. Ad affrontare la questione è stato proprio l’attore in questione.

X-Men, Jack Champion prossimo Ciclope? L’attore affronta le voci di corridoio: “Mi piacerebbe molto”

Il progetto degli X-Men sta prendendo sempre più forma, merito soprattutto dei numerosi segnali lanciati finora nel MCU. Il più forte, impossibile negarlo, è quello trasmesso da Deadpool & Wolverine, film che non solo ha introdotto l’antieroe sboccato nel MCU, ma ha trascinato con sé anche Wolverine, spingendo Hugh Jackman a sfoggiare ancora una volta i suoi artigli in battaglia. Anni fa, infatti, l’attore aveva comunicato il suo desiderio di prendersi una pausa dagli X-Men concentrandosi su altri progetti nella sua carriera, ma non ha potuto dire di no a Deadpool. Il futuro è roseo per gli X-Men, con un reboot che potrebbe inaugurare una nuova fase del MCU. Nel frattempo, le voci di corridoio aumentano, soprattutto per i potenziali interpreti. Tra i nomi più gettonati spicca quello di Jack Champion, attore noto soprattutto per aver recitato in Avatar: La via dell’acqua e di ritorno nel franchise con Avatar: Fuoco e Cenere. Secondo le indiscrezioni, Champion dovrebbe interpretare il prossimo Ciclope. Ma cosa ne penserà il diretto interessato? Come riporta Screen Rant, l’attore ha ammesso: “Per me è decisamente una novità. Voglio dire, non… spero che si avveri, naturalmente. Mi piacerebbe molto interpretare quel personaggi, ma… sono voci” e ha accompagnato il tutto con una scrollata di spalle.

Si sa, i Marvel Studios chiedono sempre e comunque ai suoi interpreti di proteggere il segreto fino alla fine, per cui Jack Champion potrebbe essere già entrato in quell’ottica. Oppure, più semplicemente, ai suoi occhi e alle sue orecchie restano soltanto delle voci di corridoio ancora da affrontare e confermare. Una data per il reboot, del resto, non è stata ancora fissata dai Marvel Studios, ancora impegnati con la conclusione della Multiverse Saga. In ogni caso quello di Jack Champion non è l’unico rumor in circolazione in merito al franchise degli X-Men. Si vocifera che anche altri nomi siano entrati in elenco come ad esempio Hunter Schafer di Euphoria come Mystica o ancora Margaret Qualley per Rogue.