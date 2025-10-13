X-Men, c'è una data per il nuovo film Marvel dedicato ai mutanti nell'era post-Fox
È dal 2019, da quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, che i fan Marvel attendono l'inserimento degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, nella continuity ufficiale, con un film tutto per loro. Secondo lo scooper Jeff Snyder, è stata scelta una data simbolica.
Un breve accenno negli end credits di The Marvels, poi il vecchio Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, promesse partecipazioni nell'affollatissimo Avengers: Doomsday, ma i fan Marvel attendono un vero, chiaro e tondo film sugli X-Men: fino a oggi mancava una data per un loro "assolo" sul grande schermo, ma almeno ufficiosamente l'attesa potrebbe essere terminata. L'altre volte affidabile scooper Jeff Snyder, nel suo podcast The Hot Mic, ha rivelato di essere a conoscenza di una data... estremamente simbolica. Leggi anche Data e trailer ufficiale di Bat-Fam, X-Men '97 rinnovata per una terza stagione e altre news in breve
Il film degli X-Men arriva nel maggio 2028?
Secondo lo scooper Jeff Snyder, i Marvel Studios / Disney avrebbero individuato la data del 5 maggio 2028 per l'uscita del primo film interamente dedicato agli X-Men in casa Marvel Cinematic Universe, dopo i molti anni trascorsi in casa Fox, prima che quest'ultima fosse acquisita dalla major nel 2019. La scelta avrebbe anche un forte sapore simbolico (e di buon auspicio?), perché coinciderebbe con i vent'anni dell'MCU, iniziato proprio a maggio del 2008 col primo Iron Man di Jon Favreau interpretato da Robert Downey Jr. (un anno prima che la Disney comprasse la Marvel: era un lungometraggio Universal Pictures). Come sappiamo, il film degli X-Men è stato affidato a Jack Schreier, già regista di Thunderbolts*, su sceneggiatura del Michael Lesslie di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente. L'anniversario del ventennale potrebbe anche servire da volano per l'avvio di una nuova effettiva epoca della storia marveliana al cinema, perché arriverebbe in sala dopo Avengers: Secret Wars del dicembre 2027, secondo atto dell'avventura kolossal che partirà con Avengers: Doomsday nel dicembre 2026.
I personaggi marveliani ex-Fox hanno già cominciato a fare capolino nel Marvel Cinematic Universe: a parte i casi citati in apertura della news, in estate è arrivato al cinema I Fantastici 4: Gli inizi: un incasso da 521.800.000 dollari (fonte Boxofficemojo), su un budget di oltre 200 milioni (fonte Variety). Più che un successo, è un recupero delle spese sul filo di lana: non si può dire che abbia segnato la sperata ripartenza del fenomeno Marvel ai botteghini mondiali (la concorrenza DC Studios con Superman è arrivata a 616 milioni).