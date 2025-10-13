X-Men, c'è una data per il nuovo film Marvel dedicato ai mutanti nell'era post-Fox

News Cinema

È dal 2019, da quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, che i fan Marvel attendono l'inserimento degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, nella continuity ufficiale, con un film tutto per loro. Secondo lo scooper Jeff Snyder, è stata scelta una data simbolica.

Un breve accenno negli end credits di The Marvels, poi il vecchio Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, promesse partecipazioni nell'affollatissimo Avengers: Doomsday, ma i fan Marvel attendono un vero, chiaro e tondo film sugli X-Men: fino a oggi mancava una data per un loro "assolo" sul grande schermo, ma almeno ufficiosamente l'attesa potrebbe essere terminata. L'altre volte affidabile scooper Jeff Snyder, nel suo podcast The Hot Mic, ha rivelato di essere a conoscenza di una data... estremamente simbolica. Leggi anche Data e trailer ufficiale di Bat-Fam, X-Men '97 rinnovata per una terza stagione e altre news in breve

Il film degli X-Men arriva nel maggio 2028?