Woody di Toy Story perde il suo Fabrizio Frizzi

Da stamattina risuonano nella testa di quarantenni o su di lì sigle come "Pane e marmellata", perché il conduttore Fabrizio Frizzi, come forse già saprete, è deceduto a Roma in seguito a un'emorragia cerebrale (arrivata dopo un'ischemia che l'aveva già allontanato dai suoi impegni a ottobre). Frizzi non si era mai avvicinato al mondo del cinema, se non in un importantissimo caso: il doppiaggio di Woody, il giocattolo cowboy in Toy Story, che da noi arrivò nella primavera del 1996, con le voci sue e di Massimo Dapporto come doppiatore di Buzz Lightyear.

Frizzi sarebbe poi tornato a doppiare Woody non soltanto nei due seguiti Toy Story 2- Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 - La grande fuga (2010), ma anche in diversi corti (Vacanze hawaiiane, Buzz a sorpresa, Non c’è festa senza Rex) e due special più corposi di una ventina di minuti ciascuno, Toy Story of Terror (2013) e Toy Story - Tutto un altro mondo (2014).

Quasi vent'anni trascorsi quindi da Frizzi al leggìo per un personaggio popolare, che ha segnato la rivoluzione Pixar nel cinema d'animazione. In un'intervista rilasciata a Primissima per la promozione del terzo capitolo cinematografico, Fabrizio diceva: "Toy Story per tutti, anche per quelli che sono cresciuti, fa parte della loro storia, del loro passato. E' una di quelle cose belle che si vogliono conservare."