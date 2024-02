Woody Allen, rumor: prossimo film ambientato in Italia, ecco quando dovrebbero cominciare le riprese

News Cinema

Il regista di "To Rome with Love" girerà il suo 51esimo lungometraggio nel Bel Paese? Gira voce che Woody Allen abbia scelto l'Italia come location del suo prossimo film e le riprese potrebbero avere inizio molto presto.

Il ritorno di Woody Allen dietro la macchina da presa, potrebbe essere più vicino di quanto immaginiamo. Il regista newyorchese, dopo la cinquantesima e apprezzata fatica, Un Colpo di Fortuna, aveva accarezzato l'idea di ritirarsi dal mondo del cinema. Fortunatamente, ha fatto dietrofront a stretto giro e, a quanto pare, sarà di parola. Il vero scoop, tuttavia, non è questo. Bensì il rumor che vuole, per il prossimo film di Allen, un'ambientazione tutta italiana.

In una recente intervista concessa al regista spagnolo David Trueba, il regista di Io e Annie ha confermato l'intenzione di girare un nuovo film. Le riprese potrebbero cominciare già questa estate e tenersi proprio nel Bel Paese. Al momento non sono noti altri dettagli, ma l'idea di rivedere Woody Allen in Italia è di certo entusiasmante.

A settembre 2023, l'autore Premio Oscar ha trascorso molto tempo nella nostra penisola. Ha presentato Un Colpo di Fortuna fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Di lì a poco, ha fatto lo stesso a Roma, dedicando un saluto ai fans in occasione di una proiezione in anteprima dello spiritoso thriller in lingua francese. Non solo: nello stesso periodo si è anche esibito con la sua jazz band al Villa Ada Festival.

La capitale, moltissimi lo ricorderanno è apparsa anche nella filmografia del regista, nel dimenticabile To Rome with Love (2012). Una delle pellicole obiettivamente meno riuscite del brillante alfiere della commedia. Se davvero Allen sceglierà l'Italia come location per il suo prossimo lungometraggio, tornerà a celebrare Roma? Oppure sceglierà altre affascinanti città d'arte, quali Venezia (già immortalata nel 1996 in Tutti dicono I Love You), Firenze o Napoli?

Non rimane che attendere ulteriori notizie. Il rumor sull'Italia sorprende anche alla luce delle ultime dichiarazioni del 'papà' di Manhattan. In autunno, infatti, Allen aveva svelato di voler trasformare in un film una delle migliori idee che abbia mai avuto ed ambientarlo nella sua città del cuore: New York. Potrebbe aver deciso di spostarsi nello stivale, oppure quello cui abbiamo accennato è un progetto differente.

Un Colpo di Fortuna: trama, cast e trailer del 50esimo film di Woody Allen

Un Colpo di Fortuna - scritto, diretto e sceneggiato da Woody Allen - è ambientato a Parigi. Nella capitale francese vivono Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud), felicemente sposati. I due sono molto soddisfatti della loro vita agiata e sembrano molto innamorati. Quando Fanny incontra Alain (Niels Schneider), un compagno del liceo cotto di lei sin dai tempi della scuola, i due iniziano una relazione extraconiugale. Quando Jean comincerà a nutrire dei sospetti su sua moglie, la vicenda prenderà una piega assolutamente inaspettata.

Nel cast del film, oltre ai già citati, anche Sara Martins, Elsa Zylberstein,, Arnaud Viard, Valérie Lemercier e Grégory Gadebois.