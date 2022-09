Woody Allen: i dettagli sul suo film francese che speriamo non sia l'ultimo

News Cinema

Nuovi dettagli sul cinquantesimo film di Woody Allen, che sarà girato a Parigi e con un cast francese. Potrebbe essere l'ultimo.

Si è molto parlato già del nuovo film di Woody Allen, che secondo l'interpretazione di un'intervista rilasciata a un giornale spagnolo, poi precisata dal regista, sarebbe stato il suo ultimo. Speriamo davvero non sia così, ma intanto possiamo darvi i dettagli sul cast di quello che sarà il suo primo film girato in lingua francese, con interpreti locali.

Le riprese del suo cinquantesimo lungometraggio, dal budget intorno ai 10 milioni di dollari, che viene descritto come "un velenoso thriller romantico", si svolgeranno a Parigi a partire dal mese prossimo e saranno Valerie Lemercier e Niels Schneider i protagonisti, secondo quando anticipato da Variety. Sarà il ritorno nella capitale francese per Allen, dopo il tanto apprezzato, più all'estero che in Francia, Midnight in Paris. Nel cast sono confermati anche Elsa Zylberstein, Lou de Laage e Melvil Poupaud. Tanto per cambiare, una scelta di interpreti che intriga molto.

Sulla trama, al solito, vige un riserbo assoluto, anche se si parla di somiglianze con Match Point per un film anticipato come "eccitante, drammatico e anche molto sinistro".