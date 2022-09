News Cinema

Fermi tutti: Woody Allen non si ritira più. Forse.

di Federico Gironi 19 settembre 2022 2

Una nota del portavoce del grande regista americano smentisce la notizia per cui il prossimo film di Allen, il 50esimo della sua carriera, sarebbe stato l'ultimo. Ma la dichiarazione rimane comunque sul vago, così come vaga era la notizia che in molti avevano preso per definitiva.