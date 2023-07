Woody Allen e i grandi autori al centro delle novità per Lucky Red

News Cinema

Grandi autori che si sono fatti apprezzare nei maggiori festival internazionali, a partire dal 50esimo Woody Allen, sono al centro delle novità presentate a Ciné giornate da Lucky Red. Ce ne parla Andrea Occhipinti.

Non ci vuole molto per far capire il livello dei registi che faranno parte del listino Lucky Red per i prossimi mesi. Basta infilare qualche nome: Wenders, Locah, Kaurismaki, Haynes, Besson e poi, per il suo 50esimo film in carriera, Coup de Chance, per Woody Allen, libero di raccontare storie in Europa lontano dalle persecuzioni in patria.

Ci sono poi alcuni titoli che sono fra le sorprese della stagione, di cui ci parla, insieme agli altri, Andrea Occhipinti, presidente di Lucky Red, che ha presentato il listino per il secondo semestre del 2023 a Cinè, giornate estive di cinema a Riccione.