Wonka: l'attore britannico George Coppen, affetto da nanismo, amareggiato dalla scelta di Hugh Grant come Umpa Lumpa

Anche se il regista di Wonka ha difeso la scelta di Hugh Grant per il ruolo di Umpa Lumpa, motivandola con la carognaggine innata del personaggio/attore, gli attori affetti da nanismo sono rimasti amareggiati dalla scelta. Tra questi il britannico George Coppen.

Dopo le prime immagini di Hugh Grant nel ruolo di un bisbetico Umpa Lumpa in Wonka, il regista Paul King aveva spiegato la sua scelta dicendo che nel libro di Roald Dahl le creature della fabbrica di cioccolato non parlano, ma le parole delle canzoni che cantano ai bambini sono incredibilmente sarcastiche e crudeli. Dovendo dunque scegliere un attore con queste caratteristiche, immediatamente aveva pensato al re della "stronzaggine" cinematografica, ovvero Hugh Grant, maestro di quel genere di British Humour "cattivo", frainteso da chi non lo capisce, come certi giornalisti americani, che lo scambiano per maleducazione. Ovviamente la scelta di Grant ripagherà nel film e già vederlo nel trailer ha fatto molto ridere gli spettatori, ma c'è un pesante rovescio della medaglia. Si tratta della prima volta che un attore non affetto da nanismo interpreta un ruolo del genere e a non tutti questa scelta non è andata giù. Ma cerchiamo di spiegare meglio.

L'attore britannico George Coppen sulla scelta di Hugh Grant come Umpa Lumpa

A lungo, prima della comparsa di attori come Peter Dinklage, promossi al rango di co-protagonisti, gli interpreti affetti da microsomia, o nanismo, sono stati utilizzati da Hollywood in modo spesso umiliante: erano le scimmie volanti, i famosi Munchkin (Mastichini nella versione italiana), del Mago di Oz, e hanno dato vita e movimento a creature inanimate nella saga di Star Wars e ovviamente, truccate in modo opportuno, hanno popolato anonimamente i fantasy, nonché i film tratti da La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl (nella versione di Tim Burton si trattava di un unico attore, Depp Roy, moltiplicato col CGI). Per la prima volta Wonka, prequel della storia su un giovane Willy Wonka, utilizza un attore non affetto da questa sindrome, ovvero Hugh Grant. Ed è interessante a questo punto riportare le parole dell'attore britannico George Coppen, che invece lo è, apparso in film come Artemis Fowl e L'Accademia del bene e del male. Per lui, infatti, questa scelta è un problema:

"Molti di noi sentono che l'industria che amiamo ci respinge. Molti di noi, me incluso, sostengo che ai nani dovrebbero essere offerti ruoli comuni in film drammatici e nelle soap, ma non ci vengono offerti. Si chiude una porta, ma si sono dimenticati di aprirne un'altra". Insomma, non solo non ottengono mai ruoli "normali" di gente comune nei film, ma adesso anche quelli che un tempo erano di loro naturale appannaggio gli vengono sottratti. Considerando poi come appare Grant nel film, Coppen si è abbastanza stranito: "Gli hanno allargato la testa in modo che sembri più grande. E ho pensato, ma che diavolo gli avete fatto?". Si tratta di temi indubbiamente delicati, e va detto che George Coppen in merito si è espresso in maniera pacata e gentile, ma appare chiaramente amareggiato dal trattamento riservato ai molti, come lui, che hanno studiato per diventare attori e vengono utilizzati, quando va bene, solo come manichini umani, resi spesso irriconoscibili. Wonka arriverà nei cinema italiani il prossimo 14 dicembre.