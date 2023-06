Wonder Woman e Gal Gadot, è davvero finita? Una rivelazione dell'attrice

News Cinema

Intervistata da ET Online, Gal Gadot ha lasciato intendere che la porta di casa Warner e DC Studios per la sua Wonder Woman non sia del tutto chiusa...

Potrebbe essere che la notizia della separazione tra Gal Gadot e Wonder Woman sia stata "grandemente esagerata", come la notizia della morte di Mark Twain sul quale lo scrittore ironizzò con la celebre frase? Si ha questa sensazione, perché nonostante l'attrice israeliana anche qualche giorno fa abbia confermato la cancellazione di Wonder Woman 3, non spegne mai le speranze dei fan... sembra chiaro che James Gunn e Peter Safran, capi creativi dei nuovi DC Studios, la stanno prendendo in considerazione... ma come? Leggi anche Gal Gadot non è preoccupata dopo la cancellazione di Wonder Woman 3

Gal Gadot su Wonder Woman: "Quando sarà il momento lo saprete"

Probabilmente Gal Gadot non è aiutata dai suoi ultimi cammeo in Shazam! Furia degli Dei e The Flash, non esattamente delle bombe al boxoffice, legati all'ormai dimissionario DC Extended Universe. Il fatto che però Wonder Woman 3 sia stato stroncato non significa che James Gunn e Peter Safran ai DC Studios non lo stiano prendendo ancora in considerazione come Diana Prince. Pur impegnata in altri progetti, ospite al Tudum di Netflix, dove sarà protagonista del thriller spionistico Heart of Stone sul servizio dall'11 agosto, Gal ha pronunciato una frase sibillina in un'intervista con ETOnline. Le domandavano se per la sua Wonder Woman i giochi fossero chiusi, ma...

Dietro le quinte si lavora su delle cose. Quando arriverà il momento giusto lo saprete.