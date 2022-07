Wonder: White Bird, il trailer italiano del film con Helen Mirren

News Cinema

Al cinema da novembre Wonder: White Bird. La magia di Wonder torna ad emozionarci con un nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio nel film di Marc Forster con Helen Mirren. Ecco il trailer italiano.

Dopo il successo di Wonder, arriverà distribuito da Notorious Pictures nelle sale italiane il prossimo Novembre l’attesissimo spin-off del film, Wonder: White Bird. Il primo film in Italia ha incassato oltre 12 milioni al box office. Stavolta l'origine del film di Marc Forster, con Helen Mirren, Bryce Gheisar e Gillian Anderson, è nella graphic novel di R. J. Palacio uscita nel 2019. Ecco il trailer italiano.

Wonder: White Bird, la trama

Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza.