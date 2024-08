Wolfs - Lupi solitari: vi sveliamo quanto sono stati pagati George Clooney e Brad Pitt

News Cinema

Tenetevi forte, perché abbiamo saputo a quanto ammonta la cifra che la Apple ha dato a Brad Pitt e a George Clooney per Wolfs - Lupi Solitari, che sarà presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2024.

Sa bene la Apple Originals Film quanto avere George Clooney e Brad Pitt nello stesso film sia importante e prestigioso, e questo spiega sia l'intenzione di assicurarsi la magnifica coppia per un sequel, come vi abbiamo raccontato a inizio agosto, sia la cifra astronomica con cui sono state pagate le due star, che pure hanno contribuito economicamente al progetto con la Smokehouse Pictures (George) e la Plan B Entertainment (Brad). A quanto pare, oggi conosciamo l'entità di questa cifra grazie a un articolo del New York Times. Il quotidiano riporta anche l'ammontare della somma pagata al regista Jon Watts, che nel frattempo, grazie alla trilogia di Spider-Man con Tom Holland, è diventato un fuoriclasse. Della commedia d'azione ci sapranno dire qualcosa i nostri inviati all'ottantunesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove Wolfs - Lupi solitari verrà presentato fuori concorso il 1° settembre.

Il "modesto" caché di George Clooney e Brad Pitt per Wolfs - Lupi solitari

Wolfs - Lupi Solitari avrà negli Stati Uniti, un’uscita cinematografica (il 20 settembre). Il film conquisterà un numero scelto di sale e resterà in cartellone per una settimana, per poi approdare sulla piattaforma streaming Apple TV +, dove ci piace immaginare che sarà visto da tantissime persone. Anche la Apple lo immagina, anzi ne è sicura, e difatti sembra che abbia sborsato oltre 35 milioni di dollari per assicurarsi George Clooney e altri 35 per Brad Pitt. Ma non finisce qui, perché Jon Watts si è messo in tasca 15 milioni di dollari. Ora, è pur vero che per Avengers Robert Downey Jr. aveva ricevuto 50 milioni di dollari, ma Avengers era Avengers, un super mega blockbuster con un cast di serie A, delle sequenze spettacolari e una fonte di ispirazione come i fumetti Marvel. Sicuramente Wolfs non deluderà le aspettative, ma si tratta pur sempre di una "semplice" movimentata commedia e non di un kolossal. Inoltre le cose non sono andate molto bene ultimamente per la piattaforma streaming, che ha puntato su contenuti che non hanno catturato più di tanto l'interesse degli abbonati, e infatti il numero di utenti non è poi così elevato, almeno rispetto a Netflix. E allora Wolfs - Lupi solitari potrebbe essere proprio il film della svolta. Sarà così? Non lo sappiamo, ma intanto ci rifacciamo gli occhi guardando il trailer di Wolfs.