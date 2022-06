Winnie the Pooh Blood and Honey: svelata la trama del feroce horror con protagonista l'orsetto giallo

News Cinema

Il regista di Winnie the Pooh Blood and Honey ha finalmente reso nota la trama del film splatter sull'orso nato dalla fantasia di A.A. Milne. Vi diciamo solo che alcuni personaggi del Bosco dei Cento Acri faranno un'orrenda fine.

Le recenti prime fotografie di Winnie the Pooh: Blood and Honey ci hanno davvero inquietato, facendoci presagire che ci sarà di che tremare quando l'horror con protagonista l'orsetto ghiotto di miele nato dalla fantasia di A.A. Milne arriverà nelle nostre sale. Adesso, però, il regista Rhys Frake-Waterfield ha deciso di regalarci una piccola gioia anticipando qualcosa sul film, nel quale i teneri animaletti del Bosco dei Cento Acri si mangeranno tra loro. Ebbene sì, lo splatter e il "cannibalismo" saranno decisamente di scena.

Ma facciamo un po’ di chiarezza su questo bizzarro e accattivante progetto. Come sappiamo, i diritti del personaggio di Winnie the Pooh, fino a questo momento sostanzialmente buono, sono liberi e quindi perché non trasformare Winnie in un maniaco psicopatico? E qui, addirittura, il miele si mescola con il sangue. Aiuto!

La favolosa e terrificante trama di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Fino a ieri non conoscevamo la trama di Winnie the Pooh: Blood and Honey, ma oggi, grazie a un’intervista rilasciata proprio da Rhys Frake-Waterfield, non è più così. Ecco qualche dettaglio sulla terrificante vicenda che verrà raccontata per immagini.

Pooh e Piglet (in italiano Pimpi, ndr) hanno dovuto far fronte a una drastica riduzione del cibo da parte di Christopher, che stava crescendo. Negli anni sono diventati sempre più affamati e feroci. Si sono ridotti a mangiare Eeyore (l'asinello Ih-Oh). Poi però Christopher Robin ritorna insieme alla moglie per presentarle i suoi vecchi amici, che nel vederli diventano furiosi. Tutto l’odio che hanno coltivato negli anni esce fuori con prepotenza e i due diventano preda di una follia violenta, che non li abbandona quando raggiungono una casa di campagna abitata da alcune ragazze.

Inutile dire che la trama di Pooh: Blood and Honey ci diverte e intriga moltissimo. Meno felici saranno i puristi delle avventure dei docili animaletti del Bosco dei Cento Acri o i bambini che penseranno a una nuova bella storia con il loro orso preferito. La buona notizia, comunque, è che Winnie the Pooh e Pimpi continueranno ad essere quasi fratelli e uniranno le forze. Peccato per i loro amici a quattro e a due zampe. Fra gli umani del film ci saranno le attrici Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott.