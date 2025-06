Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, 5 traumi che non abbiamo ancora superato nel film con Gene Wilder

News Cinema

Chi non ha adorato Gene Wilder nei panni dell'eccentrico cioccolataio nato dalla penna di Roald Dahl? Al tempo stesso, il film diretto da Mel Stuart include alcuni passaggi davvero inquietanti. Ecco 5 scene 'traumatiche' di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che non abbiamo ancora superato!

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è un cult tanto amato quanto "traumatico", che ha incantato e terrorizzato molti di noi. Il film diretto da Mel Stuart è basato sul celebre romanzo di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, che è decisamente più cupo dell'adattamento cinematografico con Gene Wilder. Il regista ha dato vita efficacemente allo spirito del romanzo, creando un mondo magico e invitante, con un rovescio della medaglia spesso crudele.

Come tutti sanno, il giovane Charlie Bucket (Peter Ostrum) trova l'ambito biglietto d'oro, che gli consente di mettere piede nella misteriosa fabbrica di cioccolato Wonka. Una volta che il bambino gli altri giovani fortunati cominciano la visita guidata, sotto l'ala dell'eccentrico cioccolataio (Wilder), ognuno di loro soccombe alla tentazione con conseguenze appropriate, ma terrificanti. Forse troppo, per un film per bambini. Ma Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, celebrato a più di 50 anni dalla sua uscita, non è un film per bambini qualunque.

Ecco i 5 momenti del film che hanno spaventato e/o confuso (per non dire 'traumatizzato'!) il pubblico più giovane.

Il signor Slugworth cerca di corrompere Charlie

Quando Charlie scarta la tavoletta di cioccolato che contiene il biglietto d'oro, viene avvicinato da un uomo che non è chi dice di essere. Il Signor Slugworth, gentiluomo dall'aspetto sinistro, è una spia inviata da Wonka per mettere alla prova la fibra morale di Charlie e confermare se sia degno di prendere il controllo della fabbrica. A prescindere dalle sue vere intenzioni, l'impostore è decisamente inquietante e la sua presenza prepara il terreno per ciò che seguirà. La sequenza in questione ha anche una portata emotiva non indifferente, perché Charlie si confronta con la possibilità di fare qualcosa di immorale in cambio della sicurezza economica della sua famiglia.

Violetta Beauregarde diventa un mirtillo gigante

Chi avrebbe mai pensato che masticare un chewing-gum avrebbe decretato la (quasi) fine della logorroica e ambiziosa Violetta (Denise Nickerson)? Incapace di resistere a una nuova gomma sperimentale che Wonka sta testando, la bambina diventa blu e si gonfia a dismisura, fino a raggiungere una forma sferica che ricorda un mirtillo. Questa sequenza è al tempo stesso comica e oscura. La fabbrica di Wonka è un luogo in cui non si applicano le leggi della fisica e gli spettatori più impressionabili non sanno davvero se ridere o spaventarsi per lo sfortunato destino di Violetta.

Il tunnel del terrore

Gli incidenti sfiorati da Charlie e dai suoi compagni di viaggio potranno essere spaventosi, ma non quanto niente la famigerata sequenza del tunnel. Quando Wonka e compagnia salgono a bordo di una barca all'interno della fabbrica, quella che avrebbe dovuto essere una crociera idilliaca si trasforma in qualcosa di più sinistro. Wonka inizia a recitare una sorta di poesia, accompagnata da immagini raccapriccianti. Un millepiedi che striscia sul volto di un uomo, una breve clip di un pollo che viene decapitato. Non è esattamente ciò che ci si aspetta da un film per famiglie. Questo approccio sfrenato, tuttavia, è ciò che rende Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato indimenticabile, non solo per chi ha visto il film in tenera età.

Augustus Gloop incastrato nel tubo

Augustus (Michael Bollner) è un giovanotto corpulento e dall'insaziabile appetito, vizio che non gli torna utile nella fabbrica. Il giovane Augustus cade nel fiume di cioccolato e viene risucchiato in un tubo, dove rimane dolorosamente incastrato. Ciò che rende questa sequenza così spaventosa è l'idea che Augustus sembri chiaramente sull'orlo del soffocamento mentre lo stravagante Wonka se ne sta tranquillamente a guardare, con nient'altro che un'espressione di lieve divertimento sul volto.

...ma dove siamo?!?

Questo non è propriamente un trauma, ma un grande mistero irrisolto. Dov'è ambientato esattamente Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato? In quale parte del mondo ci troviamo? Sappiamo che il film è stato girato a Monaco di Baviera, in Germania, ma presenta un mix di personaggi con accenti diversi. Charlie e la sua famiglia hanno accento americano, così come Willy Wonka. L'insegnante di Charlie, il signor Turkentine (David Battley), è britannico, così come il pasticcere (Peter Capell) con cui Charlie interagisce brevemente fuori dalla fabbrica.

È impossibile individuare con precisione dove si svolga effettivamente la storia e, a quanto pare, l'ambiguità è in gran parte voluta. Roald Dahl aveva la tendenza a omettere dettagli identificativi sui luoghi in cui sono ambientati i suoi libri, probabilmente per renderli più accessibili ai giovani lettori. Con i riferimenti imprecisi sulle location, la trama risulta più immersiva, permettendo a chiunque di avere la sensazione che l'azione si stia svolgendo in un mondo familiare. E, al tempo stesso accentuando la natura fantastica del film.