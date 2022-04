Will Smith? Michael Bay tornerebbe a lavorarci al 100%

News Cinema

Michael Bay dice la sua sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, spiegando, fra le altre cose, la differenza fra un pugno e uno schiaffo. Il regista di Ambulance lavorerebbe di nuovo volentieri con l'attore.

Michael Bay non ce l'ha con Will Smith per lo schiaffo dato a Chris Rock, tanto che ha detto che farebbe tranquillamente un film con lui. Al contrario dell'Academy, che lo ha bandito per 10 anni dalla cerimonia degli Oscar, e di una serie di registi di varia nazionalità, Bay non ha cambiato idea sull'attore, che ha visto sospendere alcuni dei suoi progetti più importanti, a cominciare da Bad Boys 4.

L'intelligente dichiarazione di Michael Bay a favore di Will Smith

Durante la promozione di Ambulance, che è il suo nuovo film, Michael Bay è entrato in argomento Will Smith. In un'intervista a Entertainment Weekly, il regista di Bad Boys e Bad Boys II ha detto:

All'inizio mi sono chiesto se fosse accaduto per davvero. Poi ho sentito il grido di Will, il tipico grido di Will. Will è un pugile straordinario. Ha studiato boxe. Prima di tutto voglio dire che è sbagliato fare una cosa del genere, a prescindere da tutto, siamo onesti. Ma quando la gente ha cominciato a dire: "Avrebbe potuto ucciderlo", ho pensato: no, uno schiaffo è diverso. Con un pugno puoi effettivamente uccidere qualcuno, ma Will gli ha dato uno schiaffo. Ne parlano tutti, ma sapete una cosa? Se cominci a riflettere sulla realtà pensi: Mio Dio. Perché la guerra in Ucraina mi ha davvero sconvolto. Sono amico dei fratelli Klitschko. Sono stato a Kiev, ho conosciuto il sindaco. E quindi penso: sapete una cosa? In questo momento ci sono centinaia di bambini che saltano in aria e la gente è davvero preoccupata. Non lo so, credo di averne abbastanza. D'accordo, è accaduta una cosa brutta, ma sono convinto che sia necessario ristabilire l'ordine delle priorità.

Poi, alla domanda se lavorerebbe ancora con Will Smith, Michael Bay ha risposto:

Certo che sì, al 100%. E’ un ragazzo molto equilibrato. Molto equilibrato.

Michael Bay conosce molto bene Will Smith, e ci fidiamo del suo giudizio. E siamo d'accordo con lui quando dice che nel nostro presente accadono cose ben più gravi di uno schiaffo durante la cerimonia degli Oscar. E ci sembra davvero che a Hollywood e dintorni si stia esagerando con il politicamente corretto e roba simile. Will Smith è un bravissimo attore con un grandissimo valore umano e commerciale. Sarebbe un peccato se gli Studios affossassero la sua carriera.