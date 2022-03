Lo schiaffo di Will Smith: l'opinione di Daniel Radcliffe, finalmente!

News Cinema

State ancora pensando allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante l'ultima cerimonia degli Oscar? Allora sicuramente penderete dalle labbra di Daniel Radcliffe, che... dice la sua. O quasi. Leggendo il titolo avete pensato: "Chi se ne frega?"... fuochino.

Nelle ultime 48 ore avrete notato che la questione "schiaffo di Will Smith a Chris Rock" durante gli Oscar 2022 è uno dei tormentoni più gettonati della rete: cosa peggiore, mezza Hollywood si sente in dover di commentare l'accaduto. Potrebbe accadere però che siate nella situazione di Daniel Radcliffe, impegnato a promuovere anche nella natìa Inghilterra la commedia d'azione The Lost City, nella quale è il comprimario di Sandra Bullock e Channing Tatum. Ospite di Good Morning Britain, Radcliffe ha disperatamente cercato una via d'uscita... Leggi anche Il caso Will Smith agli Oscar: gli ultimi aggiornamenti

Will Smith, lo schiaffo, Chris Rock, gli Oscar, Daniel Radcliffe: "Che noia!"