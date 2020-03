We Die Young, Jean-Claude Van Damme: "Non lo considero un film d'azione"

News Cinema

In We Die Young, Jean-Claude Van Damme si confronta con un tipo diverso di personaggio, in una storia realistica.

We Die Young (2019) è un film interpretato dalla star dell'action movie Jean-Claude Van Damme insieme ai giovanissimi Elijah Rodriguez e Nicholas Sean Johnny. La vicenda racconta di un quattordicenne che spaccia droga per conto di una gang, preoccupato però di evitare al fratellino di 10 anni lo stesso triste destino, che sembra inevitabile. Le cose cambiano quando un reduce della guerra in Afghanistan, Daniel (Van Damme), si trasferisce nel quartiere, diventando il loro mentore e il primo tassello di una ribellione contro il bosso Rincon.



We Die Young: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Già dalla sinossi che vi abbiamo presentato, è facile capire che il film scritto e diretto da Lior Geller non è un normale B-Movie in cui il mitico Van Damme scorrazzerebbe volentieri. Ci spiega lui stesso perché.

La gente pensa che sia un film d'azione, ma c'è solo un 20% di azione, verso la fine. E' un tipo di film diverso, gli attori sono anche migliori di me. Non che io non sia bravo, intendiamoci! [...] Parla di comunità da cui, quando ci nasci, è difficile allontanarsi. Quando sono stato in Texas, mi hanno fatto incontrare alcune di quelle persone menomate tornate dalla guerra. Ho pensato subito di accettare, anche se non ero di certo nelle loro condizioni. Parlare con quella gente mi ha aiutato molto per il film. In We Die Young sono realistico, dico cose vere, sono quel tipo di personaggio.

Lior Geller, regista televisivo in serie come Hatched, aveva debuttato alla regia col pluripremiato cortometraggio Roads del 2007 e ha lavorato anche su documentari. We Die Young è il suo primo lungometraggio cinematografico, che ha avuto tuttavia la tipica uscita limitata nel circuito indipendente.