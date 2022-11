Warner Bros Discovery presenta tante novità, da Barbie alla DC a un film sul tennis di Guadagnino

News Cinema

Imponente e diversificato come forse mai in passato, il listino di Warner Bros Discovery è stato presentato a Sorrento. Dall'attesa Barbie di Margot Robbie all'annuncio di un film sul tennis di Luca Guadagnino con Zendaya. Ce ne parla in questa intervista Andrea Vidoni.

Come rispondere alle difficoltà delle sale cinematografiche se non con una proposta di film ricca e interessante? La Warner Bros Discovery ha in listino per i prossimi mesi tanti titoli che coprono ogni gusto e genere, ma soprattutto è sempre più impegnata a livello globale a sostenere la sala, a credere in un percorso di sfruttamento dei film che ruoti intorno all'esperienza collettiva.

A Sorrento, alle Giornate professionali di cinema, si è parlato di questo e soprattutto di film, registi, attori e immagini. A partire da un gennaio con il cinema italiano per arrivare ai grandi titoli DC Comics come Shazam! furia degli dei, passando per l'atteso Barbie con Margot Robbie, Creed III o la novità a sorpresa, un film sul tennis di Luca Guadagnino, Challengers, con Zendaya protagonista in uscita ad agosto.

Ma facciamoci raccontare le novità per il 2023 di Warner Bros Discovery direttamente da Andrea Vidoni, VP Group Marketing Italy and Spain.