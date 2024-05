Waltzing with Brando, Billy Zane è Marlon Brando nelle prime foto del biopic: l'impressionante somiglianza

News Cinema

Billy Zane interpreterà Marlon Brando nel biopic che celebra il centenario della sua nascita, Waltzing with Brando. E le prime foto dal set mostrano l'incredibile somiglianza con il divo di Hollywood!

Billy Zane mostra l'incredibile somiglianza con Marlon Brando nelle prime foto dal set del biopic Waltzing with Brando. La pellicola, di prossima uscita, racconterà il periodo della vita del divo di Hollywood a cavallo tra gli anni '60 e '70, periodo in cui l'attore girò Ultimo Tango a Parigi e Il Padrino. Tuttavia, la pellicola si concentrerà soprattutto su un momento della vita dell'attore: quando Brando acquistò l'atollo privato di Tetiaroa nel Pacifico Meridionale. Diretto da Bill Fishman, la pellicola è basata sul libro di memorie scritto dall'architetto Bernard Judge Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti.

Waltzint with Brando, Billy Zane racconta il lato meno conosciuto dell'attore: "Questo film è una lettera d'amore per lui e le battaglie che ha combattuto"

L'opera celebrerà i 100 anni della nascita del divo di Hollywood, ma racconterà anche un altro volto di Marlon Brando: l'attore, infatti, insieme a Bernard Judge aveva deciso di finanziare diversi progetti ambientali da portare avanti sull'atollo di Tetiaroa, dove si sono svolte anche le riprese di Waltzing with Brando.

La sinossi ufficiale del film, infatti, recita: "La star del cinema Marlon Brando recluta un architetto di Los Angeles per costruire il primo rifugio ecologicamente perfetto del mondo su una piccola isola inabitabile di Tahiti". Billy Zane, parlando con Deadline del ruolo, ha dichiarato che questo lato nascosto del divo lo ha spinto ad accettare la parte, perché Brando è stato, infatti, un pioniere dell'attivismo:

"All'epoca nessuno si sarebbe speso per quelle causa. Ma Brando ha sostenuto i diritti civili, marciato con Martin Luther King, ha manifestato per i diritti degli indigeni. Ciò che nessuno sa è ciò che ha fatto per l'ambienta come attivista e la lungimiranza che ha avuto su quella che sarebbe diventata la crisi climatica."

Billy Zane ha anche aggiunto che per queste sue battaglie l'attore non ricevette mai alcun ringraziamento o riconoscimento e che il biopic è un tentativo di celebrare quell'amore per lui e per le cause che amava: "Questo film è una lettera d'amore a Tahiti, a lui e alla sua passione".

Billy Zane condivide le foto dal set di Waltzing with Brando: l'incredibile somiglianza con il divo di Hollywood

Billy Zane, noto per il suo ruolo in Titanic, ha condiviso sui social alcuni scatti che lo ritraggono nelle vesti di Marlon Brando: la somiglianza con il divo di Hollywood ha fatto pensare che si trattasse di fotogrammi dei film in cui aveva recitato Brando. I costumisti, hair e make-up stylist hanno certamente svolto un eccellente lavoro nel ricreare sull'attore le fattezze del divo, ma la somiglianza impressionante con Billy Zane non è frutto solo delle loro azioni.

L'attore ha pubblicato le immagini su Instagram, ringraziando il team di produzione per l'impegno impeccabile e commentando:

"Il secondo gruppo di foto di [Waltzing with Brando] ha fatto centro. Dovevo condividerle ora che sono uscite dal sacco. Il team di produzione è stato davvero impeccabile . Grazie a tutto il team WWB!"