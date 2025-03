Walt Disney Animation Studios, il personale di produzione ottiene il primo contratto sindacale, la DreamWorks segue

News Cinema

Una specifica categoria di lavoratori dei Walt Disney Animation Studios, legata al fondamentale staff di produzione, ha ottenuto il suo primo contratto sindacale: aumenti, pensione, assicurazione sanitaria si atterranno ora a canoni precisi. La DreamWorks Animation sta seguendo il suo esempio.

La cosa più difficile, quando si parla dei grandi studi hollywoodiani e delle major, è ricordare che dietro i loro progetti ad alto budget, spesso visti come invadenti, ci sono persone pur fondamentali che lavorano nell'ombra: queste persone non sempre hanno il riconoscimento che chi si occupa di regia o sceneggiatura ha, men che mai hanno la popolarità di attori e attrici. Se pensiamo che persino i sindacati di riferimento per chi scrive e recita hanno scioperato nel 2023, a maggior ragione la notizia di un contratto sindacale per il reparto produzione dei Walt Disney Animation Studios è una notizia da non sottovalutare.

I produttori dell'animazione Disney hanno un contratto sindacale

Le persone che si occupano di produzione sono fondamentali in qualsiasi film o serie tv, non importa quale sia il loro budget: a maggior ragione contano nell'organizzazione dei team enormi che creano lungometraggi da centinaia di milioni di dollari di budget, cifre che i cartoon dei Walt Disney Animation Studios raggiungono facilmente. Dopo aver aderito nel febbraio 2023 ai sindacati International Alliance of Theatrical Stage Employees e The Animation Guild, i lavoratori del settore produzione dello studio hanno firmato il loro primo contratto sindacale con la major. Hanno ottenuto migliore assicurazione sanitaria (fondamentale negli USA, dove non esiste una vera sanità pubblica), pensione e aumenti: i production manager del 24%, i supervisori di produione del 29%, e i coordinatori di produzione del 35%.

Il supervisore di produzione Nicholas Ellingsworth ha dichiarato: "A Hollywood amiamo le storie di riscossa. La nostra ratifica è proprio una di quelle: le persone sottorappresentate e sottopagate si sono unite e hanno richiesto paghe migliori e un'equiparazione alle nostre controparti artistiche. Alla fine ci hanno sentito e visto, e abbiamo una via per migliorare ulteriormente le condizioni in cui la gestione della produzione deve lavorare. Sappiamo che i colleghi alla DreamWorks Animation sono nel mezzo delle loro negoziazioni, auguriamo loro tutta la fortuna, la pazienza e la perseveranza durante quelle conversazioni. Chi si occupa di produzione è abituato a trovare strategie per ottenere degli obiettivi, navigando attraverso ostacoli imprevisti."

Una prima sindacalizzazione dei dipendenti Disney avvenne nel 1941, durò tre mesi e creò moltissime tensioni tra Walt Disney e una parte dello staff. Leggi anche Anche gli animatori Disney si sindacalizzano, i lavoratori di Hollywood continuano il braccio di ferro