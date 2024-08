Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery: concluse le riprese

News Cinema

Il regista Rian Johnson ha annunciato di aver concluso le riprese di Wake Up Dead Man – A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga mystery con Daniel Craig nei panni dell'investigatore Benoit Blanc.

Le riprese di Wake Up Dead Man – A Knives Out Mystery sono giunte al termine. Il terzo capitolo ideato da Rian Johnson e atteso fortemente dal pubblico in streaming su Netflix ha concluso le riprese avviatesi non molto tempo fa. Il cast della prossima avventura mystery è particolarmente ricco di stelle del grande e piccolo schermo, ma a non mutare è proprio il protagonista Benoit Blanc, interpretato ancora una volta da Daniel Craig. Avvistato sul set, l’ex 007 negli ultimi anni si è cimentato sempre più nella saga mystery di Rian Johnson interpretando un detective privato alle prese con omicidi misteriosi da risolvere. Dopo Cena con delitto, Blanc è approdato su un’isola privata in Glass Onion. In merito a Wake Up Dead Man – A Knives Out Mystery, la trama ad oggi risulta ancora pressoché sconosciuta.

Wake Up Dead Man – A Knives Out Mystery, terminate le riprese del terzo film

Wake Up Dead Man – A Knives Out Mystery ha impiegato pochi mesi per completare le riprese del terzo capitolo diretto da Rian Johnson ed è stato proprio il regista a confermare via X (precedente Twitter) di aver ormai concluso le riprese. Avendo azionato la telecamera ad inizio giugno, il terzo capitolo con protagonista Benoit Blanc ha già terminato le riprese sul set ed è destinato alla fase di post-produzione, in attesa di debuttare in streaming su Netflix nel corso del 2025. Il regista ha rivelato:

Riprese terminate per Wake Up Dead Man – A Knives Out Mystery. È stato tutto così veloce! La migliore troupe, un cast incredibile, è stato un set davvero speciale e non vedo l’ora di mettere tutto insieme.

Della trama si conosce ancora troppo poco. Sicuramente non rinuncerà alla componente mystery, per cui è probabile che Benoit Blanc si ritroverà ancora una volta alle prese con un omicidio da risolvere. Il cast è ricco di star come Josh Brolin, Mila Kunis, Josh O’Connor e Andrew Scott. E ancora Jeremy Renner, Glenn Close, Cailee Spaney e Kerry Washington. Ad oggi Netflix non ha ancora annunciato una data d’uscita per il film, ma sappiamo che il debutto è previsto nel corso del 2025.