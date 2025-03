Vin Diesel anticipa il ritorno di Groot in un film Marvel

News Cinema

Vin Diesel desidera riportare il suo Groot ancora una volta nel MCU e ha anticipato via Instagram un nuovo progetto in arrivo.

Vin Diesel non ne ha ancora abbastanza del suo albero preferito. Sua è infatti la voce di Groot, l’eroe robusto introdotto in Guardiani della Galassia e apparso l’ultima volta proprio nel Vol. 3, guidato da James Gunn. Il destino dei Guardiani non è stato ancora chiarito dopo l’uscita di scena del regista, passato alla gestione dei DC Studios, così come non è stato ancora annunciato il ritorno di Groot. A detta di Vin Diesel, però, il pubblico non dovrà attendere poi molto per una nuova avventura dell’eroe in questione.

Vin Diesel stuzzica il ritorno di Groot nel MCU con un film sulle origini

L’universo Marvel è in fermento: in arrivo ci sono ben due film corali dedicati ai Vendicatori che coinvolgeranno numerosi personaggi, per cui è probabile che anche Groot e il resto dei Guardiani della Galassia appariranno sul grande schermo. Vin Diesel ha cercato di offrire al pubblico un breve aggiornamento sul destino del suo eroe-albero e raccontato via Instagram che il suo personaggio riapparirà per un film sulle origini. “Un giorno come tanti dopo gli Oscar, sono tornato presto al lavoro”, ha annunciato tramite social discutendo dei vari progetti in cantiere tra cui il prossimo capitolo di Fast & Furious e anche l’adattamento di Rock ‘Em Sock ‘Em Robots con Mattel Films. In merito al suo personaggio Marvel, l’attore ha rivelato che Groot tornerà per il film Planet X, riportando il simpatico albero sul suo pianeta natale. “La Disney vuole il suo Planet X, che alcuni dicono sia il film più atteso della Marvel. Il film in cui Groot torna sul suo pianeta natale”, ha precisato l’attore.

Come precisa ComicBook, ad oggi non risulta in produzione un film su Planet X, ma è anche vero che oltre ai film corali sui Vendicatori i Marvel Studios non hanno ancora rivelato a quali progetti stanno lavorando dietro le quinte. Sappiamo, infatti, che i prossimi progetti attesi sono quelli di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Nel mezzo anche un quarto film su Spider-Man insieme a Sony Pictures. Le parole di Vin Diesel riaccendono la speranza del pubblico che attende da tempo un aggiornamento sul destino dei Guardiani della Galassia ed un film sulle origini di Groot offrirebbe maggiore spazio ad un personaggio particolarmente amato.