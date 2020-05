Viaggio in Italia Fase 2: Gabriele Salvatores cerca ancora i vostri contributi per il documentario

News Cinema

Gabriele Salvatores condivide parte del materiale arrivato dagli Italiani in isolamento: la raccolta non termina con la Fase 2, contribuite!

Un mese fa vi avevamo comunicato la partenza del progetto Viaggio in Italia di Gabriele Salvatores, un documentario sul terribile momento vissuto dagli Italiani per l'emergenza Coronavirus: era cominciata la raccolta di materiale video mandato dagli stessi Italiani in isolamento nella fase 1. Riceviamo ora e volentieri rigiriamo un assaggio dei contributi arrivati, sotto forma di teaser che invita tutti a mandare riprese anche relative alla Fase 2 appena iniziata. Affinché il lavoro sia completo, per principio ma anche emotivamente, la nostra storia dovrà essere narrata in tutte le fasi, quindi prosegue l'iniziativa targata Rai Cinema - Indiana Production - Medicinema, quest'ultima fondamentale per il legame con le tante vicende legate agli ospedali negli ultimi difficilisissimi due mesi.

Come fare per sottoporre i vostri pensieri o le vostre performance agli autori del film? Fate sempre riferimento alla pagina Instagram di @viaggioinitaliailfilm, dove troverete tutte le informazioni necessarie per partecipare.