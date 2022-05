Vertice 360: apre una sede in Italia la società di produzione e distribuzione spagnola

News Cinema

Si espande in Italia Vertice 360, società spagnola specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti. Appartenente al gruppo Squirrel Media, quotato in borsa dal 2007, Vertice 360 ha alle spalle più di 6000 titoli distribuiti, 25 anni di esperienza nel settore e un catalogo di oltre 1700 titoli, ha investito oltre 100 milioni di dollari in nuovi contenuti per la distribuzione nei suoi territori acquistando importanti titoli e franchise, tra cui la saga de I Mercenari con Sylverster Stallone e le altre star degli action movies.

Recentemente l'azienda spagnola ha dunque aperto la sua sede in Italia dove opererà con lo stesso nome. Oltre al nostro paese, l'espansione Include nupove aperture in Portogallo e in America Latina. Dopo aver completato la prima fase del suo processo di internazionalizzazione, Vertice 360 gestisce ora l'11% del mercato globale e consolida la sua posizione di leader nella generazione e distribuzione di contenuti in spagnolo (Spagna, Andorra e tutti i paesi dell'America Latina), in portoghese (Brasile, Portogallo e colonie) e in lingua Italiana (Italia, Svizzera italiana, ecc.). La seconda fase avrà l'obiettivo di aumentare e potenziare la sua presenza, attraverso le proprie strutture, nel mercato anglosassone (USA, UK), tra gli altri, per diventare un riferimento mondiale nella produzione e distribuzione di contenuti per l'industria cinematografica.

L'ampliamento sul territorio Italiano intende andare al di là della semplice apertura di una nuova distribuzione e diventare un segnale positivo per il mercato e per tutti gli interlocutori. In un momento in cui nel settore si susseguono notizie di chiusure e fusioni, Vertice 360 sceglie infatti di andare controcorrente e arriva in Italia proponendo un listino articolato, che sarà lanciato e distribuito da un team di lunga esperienza: Luigi Bosco, Country Manager, che in Italia già ricopre il ruolo di MD Europa per l’agenzia pubblicitaria del gruppo Best Option Media, Aurora Campari, Head of Theatrical, Digital and TV Sales, che vanta un’esperienza di più di 15 anni nella distribuzione cinematografica in società come Moviemax e M2 Pictures, e Francesco Marchetti, Chief Marketing Advisor, da oltre vent’anni impegnato nel marketing di Major Companies come Warner Bros e Twentieth Century Fox.

Jose Luis Povedano, General Manager Vertice Cine, dichiara: "In un mercato globale vogliamo diventare un punto di riferimento nella distribuzione cinematografica internazionale. Il prodotto che cerchiamo sono i blockbuster che escono dall'industria indipendente insieme a progetti prestigiosi che mirino a premi, senza dimenticare la produzione locale, sia di lingua spagnola che inglese". Luigi Bosco, Country Manager per l’Italia, aggiunge, come direbbero gli americani, "We are coming to stay. L'entrata di Vertice sul mercato italiano non è un test ma un fatto. Gli investimenti sui titoli acquisiti per la distribuzione sul territorio e la presenza su altri 34 mercati oltre quello italiano sono di per sé elementi che dimostrano le nostre intenzioni, aspirazioni e soprattutto i nostri obiettivi di lungo termine. Il mercato è complesso e il settore difficile, ma una cosa è certa: fate scorte di popcorn, perché sarà uno spettacolo!".