Vertical Movie Festival: ecco i vincitori dell'edizione 2024

Si è conclusa con successo la settima edizione del VERTICAL MOVIE FESTIVAL 2024, il primo festival internazionale dell’audiovisivo nel formato video verticale 9/16, che si è svolta dal 4 al 6 dicembre presso Cinecittà Campus. Ecco tutti i premiati.

Si è conclusa con successo la Settima Edizione del Vertical Movie Festival, il primo festival dell’audiovisivo girato nel formato video verticale 9/16, una manifestazione ideata e diretta da Salvatore Marino e sostenuta da Rai Italia, Comingsoon, Dagospia, Artisti 7607, Roma Film Academy, Accademia Griffith.

Le opere premiate quest’anno:

Migliore film

HOMO CREATOR di Daniele Bagolin (Italia)

Migliore regia

VENTANAS di David Yanez (Spagna)

Migliore fotografia

ROSARIO di Epik High (Korea del Sud)

Migliore soggetto

4 Minutes di Rogerio Troiani (Brasile)

Migliore sceneggiatura

THE SOUND OF THE MUSIC OF THE WAR di Vyacheslav Slavik Bihun (Ucraina)

Migliore montaggio

BRUISES AND FLOWERS di Simone Pazienza (Italia)

Migliore colonna sonora originale a Mattia Pirrone per

HOMO CREATOR di Daniele Bagolin (Italia)

Migliore Produzione

IL PRELIEVO di Federico Bensi (Italia)

Premio speciale della giuria per La Sostenibilità Ambientale.

CELLE di Tommaso Imbimbo (Italia) (lo potete guardare qui sotto)

Premio speciale della giuria per la migliore opera prodotta interamente con lo smartphone

ESILIATO di Mirko Alivernini (Italia)

Premio alla carriera, all’autore e sceneggiatore, fondatore del Bagaglino

Pierfrancesco Pingitore

VERTICAL OPEN

UN MINUTO DI TROPPO di Luca Fernandez e Michele Di Molfetta

VERTICAL GREEN

HOMO CREATOR di Daniele Bagolin (Italia)

VERTICAL REPORT

BRUISES AND FLOWERS di Simone Pazienza (Italia)

VERTICAL DRAMA

VENTANAS di David Yanez (Spagna)

VERTICAL FASHION

WARPED OBSERVANCE di Ryan Renshaw (Australia)

VERTICAL SONG

ROSARIO di Epik High (Korea del Sud)

VERTICAL AI SECTION ( accanto all’artista si segnala il profilo social dove sono pubblicate le sue )

ANTHONY EDWARDS @anteddai (USA)

VALERIO CALSOLARO @valerio_o_0 (Italia)

VIKIE HIETIN @levetatete (Francia)

RAY TIJSSEN, @0010x0010 (USA)

SHEISINBLACK @sheisinblack.art (Germania)

NAAMA CHEN @naamachen1 (Iran)

INGE SCHUSTER @inge.schuster (Germania)

RICCARDO GASPERONI @riccardo_gasperoni_artist (Italia)

Le opere vincitrici sono visibili sul sito del VerticalMovie Festival, verticalmovie.it





I 40 cortometraggi finalisti sono stati selezionati dagli oltre 2000 video pervenuti da 117 paesi. Il festival è stato condotto da Eva Crosetta e Maddalena Zoppoli.