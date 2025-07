Vera sogna il mare, il trailer italiano del noir di Kaltrina Krasniqi

News Cinema

Sarà al cinema dal 24 luglio Vera sogna il mare, noir su una donna che in Kosovo cerca di reclamare legittimamente una casa di proprietà. Il film è passato nella sezione Orizzonti della 78ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco il trailer in italiano.

Sarà al cinema dal 24 luglio, distribuito da Wanted, Vera sogna il mare, un noir diretto e in parte montato dalla regista kosovara Kaltrina Krasniqi, già presentato nella sezione Orizzonti della 78ma edizione del Festival del Cinema di Venezia (dove ha vinto il Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re). È la storia di una donna che si ritrova vedova all'improvviso, alle prese con un'eredità contesa, che sembra escluderla solo perché donna, in un contesto rimasto legato a una chiusura patriarcale estrema. Ecco il trailer ufficiale in italiano.





Vera sogna il mare, la trama del film ambientato in Kosovo

La protagonista di Vera sogna il mare è una donna di mezza età, interprete della lingua dei segni, moglie di un magistrato, madre e nonna. La sua vita viene stravolta quando il marito si suicida e diversi uomini si fanno avanti per aggiudicarsi la proprietà della casa di famiglia, che legalmente spetterebbe a lei. Vera realizza presto che c'è chi sarebbe disposto anche ad eliminarla per aggiudicarsi quella proprietà, ma soprattutto realizza che, in quanto donna ormai sola, non conta nulla in dinamiche oscure nelle quali deve cercare a tutti i costi il modo di sopravvivere.

Vera sogna il mare è definito un "noir sui generis", perché per quanto crei una suspense nel seguire il cupo percorso di resistenza di Vera, in una lotta apparentemente impari, vuole essere anche un ritratto molto realistico di una società arretrata. La regista Kaltrina Krasniqi spiega: "Nel film, il destino di Vera mette in luce una spietata società postbellica invischiata nella corruzione, in cui le donne possono essere solo un danno collaterale di uno sviluppo che non vuole ostacoli. Mi vedo come un’intima e curiosa osservatrice della vita di Vera, intenta a metabolizzare il dramma interiore della sua esperienza quotidiana. La sottomissione di Vera mi mette a disagio e mi commuove allo stesso tempo, perché sia il cinema che la letteratura hanno raramente, se non mai, ritratto le donne della sua generazione".